Korda se v Adelaide prezentuje útočnou hrou, první akci po operaci loktu zakončí ve finále

ATP ADELAIDE – Sebastian Korda (24) hned na prvním turnaji po čtyřměsíční pauze způsobené operací loktu postoupil do finále. V australském Adelaide americký syn bývalého českého reprezentanta Petra Kordy úspěšně sází na útočnou hru, Srba Miomira Kecmanoviče (25) v semifinále zasypal 37 vítěznými údery a zvítězil bez ztráty servisu 6:3, 7:6. O třetí titul si zahraje s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem (24).

Kecmanovič – Korda 3:6, 6:7

Sebastian Korda loni v srpnu zaznamenal sérii osmi výher, když na pětistovce ve Washingtonu získal druhý a dosud nejcennější titul a prošel do semifinále Masters v Montrealu. Pak ale prohrál tři ze čtyř zápasů a od porážky ve druhém kole US Open s Tomášem Macháčem nehrál. V říjnu totiž podstoupil operaci loktu a sezona pro něj skončila.

Z prvního turnaje sezony 2025 v Brisbane se sice v den úvodního zápasu odhlásil, do své druhé naplánované akce už však zasáhl a prezentuje se ve velmi dobré formě. V Adelaide mu dva povedené výkony stačily k postupu do finále – po volném losu v prvním kole, výhře nad Španělem Alejandrem Davidovichem a odstoupení Thanasiho Kokkinakise zvládl semifinále proti Miomiru Kecmanovičovi.

Korda se i ve druhém vystoupení po čtyři měsíce dlouhé pauze prezentoval vysoce aktivní hrou. Soupeře přestřílel na vítězné údery 37:10, přičemž udělal jen 24 nevynucených chyb, nečelil brejbkolu a po 78 minutách hry zvítězil 6:3, 7:6. O rok staršímu Srbovi oplatil porážku z jediného předchozího střetnutí v Miami 2022.

"Byl to skvělý zápas. Určitě bych mohl na některých věcech zapracovat, ale doufám, že budu takhle pokračovat. Že mě to bude bavit a budu si to užívat," usmíval se v pozápasovém rozhovoru Korda, jenž tenisově vyrostl především pod dohledem své mámy Reginy, bývalé členky TOP 30.

Statistiky zápasu Miomir Kecmanovič – Sebastian Korda (@ Livesport / Enetpulse)

Čtyřiadvacetiletý Američan, syn bývalé světové dvojky Petra Kordy, postoupil do svého 9. finále. Triumfy slavil zatím jen v Parmě 2021 a Washingtonu 2024. V Adelaide si finále zahrál už před dvěma lety, tehdy nevyužil mečbol proti Novaku Djokovičovi.

"Tenhle kurt mi vyhovuje, hraju tady rád. Lidi tu zůstávají dlouho do noci a je radost tu hrát. A teď už se těším na zítřek," uvedl odhodlaný Korda.

Auger-Aliassime – Paul 7:6, 3:6, 6:4

Letos vyzve v sobotním finále Félixe Augera-Aliassimea (H2H 1:2), s nímž poslední střetnutí ve finále v Antverpách 2022 prohrál. Jediný úspěch proti kanadskému vrstevníkovi zaznamenal o pár měsíců dříve na antuce v Estorilu.

Čtyřiadvacetiletý Auger-Aliassime letos odehrál včetně United Cupu už pět zápasů, čtyři vyhrál a už potřetí po třísetovém boji. V prvním semifinále od loňské olympiády v Paříži, kde vybojoval bronzovou medaili, zdolal 7:6, 3:6, 6:4 nejvýše nasazeného Tommyho Paula a Američanovi překazil premiérový posun do TOP 10.

"Bylo to fyzicky i psychicky velmi náročné. Bylo to utkání jako na houpačce. Ani jeden jsme nepředvedli svou nejlepší hru, ale někdy musíte bojovat s tím, co máte, a snažit se najít cestu, jak to zvládnout. A jsem moc rád, že se mi to povedlo," komentoval bývalý šestý a aktuálně 29. hráč světa Auger-Aliassime.

Proti Kordovi se bude kanadský tenista snažit vylepšit nelichotivou finálovou bilanci 5:10. Čtyři trofeje získal v roce 2022, naposledy se radoval v říjnu 2023 v Basileji.

Finále bude pro oba generálkou na Australian Open. Korda v Melbourne začne proti slovenskému kvalifikantovi Lukáši Kleinovi, Auger-Aliassime bude v prvním kole čelit Němci Janu-Lennardu Struffovi.

Výsledky turnaje ATP 250 v Adelaide