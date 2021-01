Korda v Delray Beach postoupil do prvního finále. O titul si zahraje s Hurkaczem

První tři starty na turnajích ATP pro něj skončily hned v prvním kole, čtvrtý a pátý pokus už však může Sebastian Korda hodnotit velmi pozitivně.



Loni na přelomu září a října se na Roland Garoos, kde si odbyl debut na grandslamu, prodral z kvalifikace až do 4. kola. A nyní v Delray Beach, kterému dal přednost před kvalifikací Australian Open v Dauhá, je dokonce již ve finále.



Dvacetiletý Američan si na Floridě poradil s Korejcem Woo Kwon Soonem, pátým nasazeným Tommym Paulem, druhým nasazeným Johnem Isnerem a v úterním semifinále i s Britem Cameronem Norriem.



V součtu s koncem loňské sezony, kdy v německém Eckentalu získal první titul z challengeru, tak prodloužil svou neporazitelnost už na devět utkání. Z posledních 19 zápasů prohrál jen dva.



"Nejdůležitější pro mě je, že jsem teď mnohem konzistentnější. Dříve jsem netrefoval míče, které teď trefuju. Je skvělé, že můžu hrát takové zápasy," pochvaloval si 119. hráč světového žebříčku.



Někdejší nejlepší světový junior a syn bývalé světové dvojky Petra Kordy se kondičně připravuje pod vedením Marka Všetíčka a v prosinci trénoval s americkou legendou Andre Agassim a s bývalým šampionem mluvil i po semifinále. "Je nadšený," řekl Korda, jehož otec vyhrál v roce 1998 Australian Open, ale v Delray Beach při dvou účastech ani jednou nepřešel druhé kolo.







Pokud by Korda dotáhl své snažení na Floridě až k premiérovému triumfu, posunul by se do Top 100. Ve finále se utká se čtvrtým nasazeným Polákem Hubertem Hurkaczem, jenž v semifinále porazil 7-6 6-4 amerického kvalifikanta Christiana Harrisona.



Třiadvacetiletý Hurkacz je ve finále podruhé v kariéře. To první v americkém Winston-Salemu v roce 2019 proměnil v titul.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 418.195 dolarů

úterní výsledky (12. 01. 2020) • Dvouhra - semifinále • Hurkacz (4-Pol.) - Harrison (USA) 7-6(4) 6-4 Korda (USA) - Norrie (Brit.) 6-3 7-5