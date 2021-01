Korda v Delray Beach ve svém prvním čtvrtfinále porazil Isnera

Sebastian Kordase v úvodu sezony 2021 vzdal startu v kvalifikaci Australian Open a místo přesunu do Dauhá se rozhodl pro start na domácím podniku ATP 250 v Delray Beach. A litovat nemusí.



Dvacetiletý Američan si na Floridě poradil s Korejcem Woo Kwon Soonem, pátým nasazeným Tommym Paulem i druhým nasazeným Johnem Isnerem a v součtu s koncem loňské sezony, kdy v německém Eckentalu získal první titul z challengeru, prodloužil svou neporazitelnost už na osm utkání.



Naposledy si v pondělí ve svém prvním čtvrtfinále na okruhu ATP vyšlápl na 25. hráče světa Isnera. O patnáct let staršího krajana zdolal 6-3 4-6 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 2-0.



Syn bývalého českého reprezentanta Petra Kordy startuje na turnaji ATP popáté v kariéře. První tři pokusy pro něj skončily vždy v prvním kole, na dalších dvou turnajích už si ale připsal po třech výhrách. Loni na Roland Garros se při premiéře na grandslamu dostal až do osmifinále.



Korda, kterému pomáhá s kondiční přípravou Marek Všetíček a rady dostává i od Radka Štěpánka. je 119. hráčem světa a pokud by v Delray Beach získal titul, posunul by se poprvé do Top 100.







O premiérové finále se někdejší světová jednička mezi juniory utká s britským tenistou Cameronem Norriem. Už nyní ale Korda na Floridě překonal svého otce. Šampion Australian Open z roku 1998 startoval v Delray Beach dvakrát, nikdy tu ale nepřešel přes druhé kolo.



První semifinále na okruhu ATP si na turnaji zahraje i kvalifikant Christian Harrison. Šestadvacetiletý Američan, jehož kariéru přibrzdila řada zranění a celkem osm operací, vyřadil Gianlucu Magera z Itálie 7-6 6-4 a jeho dalším soupeřem bude čtvrtý nasazený Polák Hubert Hurkacz.



Kvůli porušení koronavirových pravidel ale musí Harrison zaplatit pokutu 3000 dolarů. Američan, jenž v žebříčku figuruje v osmé stovce, odmítl po výhře ve druhém kole absolvovat rozhovor na kurtu, protože si nechtěl vzít povinnou roušku. Proti jejímu nošení v minulosti brojil i na sociálních sítích. Po zápase s Magerem už ale povinnou proceduru zvládl.

• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 418.195 dolarů

pondělní výsledky (11. 01. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Korda (USA) - Isner (2-USA) 6-3 4-6 6-3 Hurkacz (4-Pol.) - Quiroz (Ekv.) 6-4 6-4 Norrie (Brit.) - Tiafoe (8-USA) 6-0 3-6 6-4 Harrison (USA) - Mager (It.) 7-6(2) 6-4