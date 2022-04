Korda v Estorilu smetl Augera-Aliassimeho a po 11 měsících postoupil do semifinále

Sebastian Korda letos nevyhrál víc jak dva zápasy po sobě. Sice sebral set v té době letos neporaženému Rafaelu Nadalovi a v Monte Carlu udolal čerstvého šampiona z Miami Carlose Alcaraze, ale na výraznější úspěch čeká.



Dočkat by se 21letý Američan mohl tento týden na antukovém turnaji ATP 250 v portugalském Estorilu, kde se třemi soupeři neztratil ještě ani set. Po Francouzích Pierru-Huguesi Herbertovi a Benjaminu Bonzim si poradil i se světovou desítkou Félixem Augerem-Aliassimem.



Korda v pátečním pozdně večerním čtvrtfinále smetl kanadského vrstevníka 6-2 6-2, oplatil mu porážku z loňského Acapulca a zaznamenal třetí skalp hráče Top 10, první od loňského května.



Korda prožívá svůj nejúspěšnější turnaj ATP po dlouhých měsících. Tři zápasy po sobě vyhrál poprvé od loňského června, kdy se do stal do osmifinále Wimbledonu. Do semifinále se dostal poprvé od loňského května, kdy bez ztráty setu triumfoval na antuce v italské Parmě a získal svůj dosud jediný titul.







V semifinále, v nichž má bilanci 2-0, se syn bývalé světové dvojky Petra Kordy utká s o tři roky starším krajanem Francesem Tiafoem (h2h 0-2). Finalista z roku 2018 udolal až po třech hodinách boje 7-6 5-7 7-5 Španěla Alejandra Davidoviche, byť ve třetím setu prohrával 2-5, a také on poprvé v sezoně postoupil do semifinále.



Druhou semifinálovou dvojici vytvořili španělský obhájce titulu Albert Ramos a argentinský mladík Sebastian Báez.





• ATP 250 ESTORIL •

Portugalsko, antuka, 534.555 eur

páteční výsledky (29. 04. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Korda (8-USA) - Auger-Aliassime (1-Kan.) 6-2 6-2 Tiafoe (5-USA) - Davidovich (4-Šp.) 7-6(5) 5-7 7-5 Ramos (6-Šp.) - Verdasco (Šp.) 6-2 6-2 Baez (Arg.) - Gasquet (Fr.) 3-6 6-1 6-4