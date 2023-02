Kouč Alcaraze: Skreč ve finále v Riu visela ve vzduchu, v Acapulku asi nenastoupí

Alcaraz měl v neděli velmi blízko k tomu, aby dorovnal počet žebříčkových bodů světové jedničky Novaka Djokoviče a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu. Náskok setu a brejku nicméně nedotáhl a nakonec s Cameronem Norriem prohrál. Navíc si obnovil zranění nohy, kvůli němuž přišel o celé australské léto včetně úvodního grandslamu roku.

Po dvoudenní pauze na přesun z Brazílie do Mexika a z antukových dvorců na beton by se měl v úterý večer představit v Acapulku, kde je nasazenou jedničkou a má nastoupit proti Mackenziemu McDonaldovi. "Snad to není nic vážného. Ale hrát v Acapulku na jiném povrchu bez předchozího tréninku je pro něj složité," řekl Antonio Martínez, jeden z jeho koučů, španělskému listu La Razón. Připustil, že finále v Riu Alcaraz málem vzdal. "Zvažovali jsme to. Ale on chtěl pokračovat," uvedl.

O jeho účasti v Mexiku se rozhodne v úterý, včera podstoupil magnetickou rezonanci a stále se čeká na výsledky. "Doufám, že je to jen kontraktura," přál si Martínez.

Úřadující šampion US Open bojoval se zraněním už na konci loňské sezony, kdy pro problémy s břišním svalem přišel o debut na Turnaji mistrů. Do letošního tenisového roku vstoupil po potížích se zadním stehenním svalem teprve před dvěma týdny a po Buenos Aires mohl kralovat i v Riu. V březnu se určitě bude chtít objevit na obou amerických Masters v Indian Wells (semifinále) a Miami (titul) a pak je na programu náročné antukové jaro s vrcholem v Paříži.