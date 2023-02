Alcaraze ve finále zradilo zdraví i servis. Norrie mu utekl ze stavu 5-7 a 0-3 a v Riu slaví největší antukový triumf

Carlos Alcaraz na loňském US Open slavil zisk prvního grandslamového titulu a stal nejmladší světovou jedničkou. O závěr sezony s vyvrcholením na Turnaji mistrů ale přišel kvůli zranění břišního svalu a začátek nové sezony pak nestihl kvůli zranění hamstringu na pravé noze. Mimo jiné nestartoval na Australian Open a z čela žebříčku byl sesazen.



Do turnajového kolotoče se 19letý Španěl vrátil až po více než třech měsících a navzdory absenci sebevědomí a zápasového rytmu si okamžitě nasedl na vítěznou vlnu. Během 11 dní na antukách v Jižní Americe vyhrál osm zápasů a dnes sahal po druhém triumfu během dvou týdnů.



Sedm dní po vítězství na akci ATP 250 v argentinském Buenos Aires měl ve finále podniku ATP 500 v brazilském Riu de Janeiro náskok setu a brejku proti Cameronu Norriemu, ale znovu po týdnu ho nakonec porazit nedokázal. Vedení hlavně vinou šesti ztracených servisů neudržel a po 2 hodinách a 41 minutách boje prohrál 7-5 4-6 5-7.



Úvod zápasu byl dlouho vyrovnaný, první zlom ve vývoji nastal zhruba po 50 minutách hry. Alcaraz od stavu 5-5 získal pět gamů v řadě a když na výsledkové tabuli svítilo skóre 7-5, 3-0 a 30-0, vypadalo to s Britovými šancemi mizerně.



Jenže Norrie se nevzdal, bojoval o každý bod a ani zdaleka nebylo po zápasu. Alcaraz ztratil koncentraci, začal hrát laxně a především při pokusech o zkrácení hry chyboval. Třikrát po sobě neudržel podání a i když se mu jedním rebrejkem podařilo vyrovnat na 4-4, pouze tím na malou chvíli přibrzdil rozjetého soka za vyrovnáním na 1-1 na sety.



Alcaraz si navíc v závěru dějství nechal zabandážovat pravý hamstring, kvůli kterému přišel o úvod roku, a momentum zápasu bylo před rozhodujícím setem na straně Norrieho.



Španělský teenager sice v úvodu posledního setu turnaje začal hrát útočně, tlačil se k síti a po zisku 8 z 9 fiftýnů vedl 2-0, jenže následovalo další trápení na servisu, o který počtvrté a následně i popáté přišel a rázem prohrával 2-3 s mankem brejku. Jindy klidný Španěl dokonce při výměně stran po třetím gamu praštil raketou do báglu a hodil ji kurt.



Dál se však potvrzovalo, že zatímco po servisu se Alcaraz na pomalém povrchu dostával pod tlak, na returnu mohl okamžitě útočit a připravovat si delší výměny, v nichž měl častěji navrch. Jednou se pravděpodobně ze zoufalství pokusil i o servise spodem, ale Brit si došel pro vítězný return.



Alcaraz se navzdory trápení s vlastní hrou a problémům s pohybem dokonce po odvrácení dvou brejkbolů protrápil do vedení 5-4, ale vítězný game již získat nedokázal. Naopak pošesté prohrál podání a i když první soupeřův mečbol ještě zlikvidoval bekhendovým winnerem, Norrie zápas ukončil svým teprve 3. esem.

Incredible



Visibly injured, @carlosalcaraz reels off four straight return points to break Norrie back in the third set!#RioOpen pic.twitter.com/fbgC8TnFuW — Tennis TV (@TennisTV) February 26, 2023



"Parádní zápas, Charlie. Další bitva. Musel jsem do toho dát všechno, abych tě dnes porazil. Mohlo to dopadnout i pro tebe, ale já jsem se mohl lépe pohybovat. Byl to opravdu dobrý zápas. Je to velká čest znovu s tebou sdílet kurt a hrát proti tobě," komentoval Norrie.



Alcaraz stále ani jeden z devíti zápasů po zranění nedokázal odehrát bez ztráty servisu. V pěti duelech v Riu prohrál game při svém podání celkem sedmnáctkrát.



Rodák z Murcii si necelé dva měsíce před 20. narozeninami zahrál už 10. finále, ale v 8. triumf a šestý z antuky ho přetavit nedokázal. Jako obhájce titulu hrál podruhé v kariéře, ale stejně jako loni v Umagu proti Janniku Sinnerovi ve finále neudržel vedení 1-0 na sety.



Ve světovém žebříčku se Alcaraz připravil o vyrovnání bodového konta vedoucího Novaka Djokoviče. O pozici v čele by si to měli rozdat na dálku hned v následujícím týdnu na turnajích kategorie ATP 500. Srb startuje v Dubaji a Alcaraze, pokud mu to zdraví dovolí, čeká přesun do mexického Acapulca a rychlý přechod z antuky na tvrdý povrch. V úvodním kole má narazit na Američana Mackenzieho McDonalda.



Norrie získal nejcennější antukovou trofej

Vítěz předloňského Masters 1000 v Indian Wells Norrie po finálových nezdarech v Aucklandu a Buenos Aires získal první letošní titul. V celkově 14. finále a největším antukovém zaznamenal pátý triumf, na antuce navázal na vítězství z Lyonu 2021.



"Tohle vítězství je výjimečné. Už jsem letos dvě finále prohrál a tohle jsem si musel tvrdě odpracovat. Byl jsem set a brejk dole a 0-30 při servisu. Vypadal jsem být na dně, ale dokázal jsem stisknout přepínač a otočit to. Takže to byl dobrý den," řekl Norrie, který již 18. letošní výhrou v této statistice zvýšil vedení před Daniilem Medveděvem (14 výher).



"Je to pro mě emotivní hlavně na tomto povrchu, na kterém se necítím úplně komfortně. V posledních týdnech jsem musel bojovat se spoustou démonů, ale v důležitých chvílích jsem dokázal hrát dobře a to rozhodlo," dodal levou rukou hrající Brit.



Také Norrie se z Ria přesouvá do Acapulca, za obhajobou finále vykročí zápasem proti Francouzi Adrianu Mannarinovi.