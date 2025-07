Alcaraz a Sinner? Ostatní ztrácejí světelné roky. Až na jednoho, říká Ivaniševič

V roce 2001, coby držitel divoké karty, senzačně ovládl slavný Wimbledon. Během své veleúspěšné kariéry to dotáhl až na druhé místo světa, doma má trofeje z 22 turnajů. Goran Ivaniševič (53) však v tenisovém dění zůstává i nadále. Jako kouč se snaží na vrchol vrátit Stefanose Tsitsipase, svými postřehy se ale vyjadřuje i k dalším hvězdám současného tenisu.

Na rozdíl od svého svěřence Stefanose Tsitsipase, kterého se nebál zkritizovat, má pro současné superhvězdy světového tenisu jen slova uznání.

"Hrají na jiné úrovni. Stačí se podívat na finále Roland Garros nebo na Australian Open. Zverev, světová trojka, byl úplně mimo. Jediný, kdo se jim může rovnat, je Novak Djokovič,“ míní.



Ivaniševič zároveň upozorňuje na stále užší elitu ve světovém tenise. "Mnoho hráčů dnes trénuje s vědomím, že nevyhrají žádný grandslam. Tak vysoko je laťka nastavená. Alcaraz a Sinner ostatním utekli o světelné roky," dodává.

Zkušený Chorvat se rovněž krátce vyjádřil k brazilskému talentu Joaovi Fonsecovi. "Je skvělý. Nebojí se hrát agresivně jako Alcaraz, dává do toho všechno. Je velmi mladý, bude to mít velmi složité, ale jednou podle mě grandslam vyhraje," řekl Ivaniševič.



A kdo letos ovládne Wimbledon? Ivaniševič má jasno: "Novak Djokovič. V roce 2023 byl velmi blízko vítězství proti Alcarazovi, loni ho trápilo koleno. Je to nejlepší hráč na trávě. Myslím, že může hrát až do roku 2028. Nedávno jsem ho viděl trénovat – a vypadá skvěle,“ dodal wimbledonský šampion.