Kouř z požárů v Melbourne dusí tenisty a kritika bují. Jakupovičová musela vzdát, další se nechávali ošetřovat

Úterní Melbourne už od brzkých ranních hodin zahalil štiplavý kouř z rozsáhlých požárů, které už přes měsíc řádí na mnoha místech Austrálie. Index kvality ovzduší byl daleko za hranicí bezpečnosti a pořadatelé proto o hodinu odložili začátek bojů v kvalifikacích mužů a žen.

Už dříve organizátoři úvodního grandslamu sezony prohlásili, že zdraví hráčů, pořadatelů a fanoušků je na prvním místě. Odborníci totiž očekávali, že tento týden se ovzduší v Melbourne výrazně zhorší.

Jenže realita je jiná. Odložení startu dnešního programu o 60 minut bylo z pohledu spousty tenistů spíše jen alibistickým krokem. Většina hráčů se totiž na kurtech dusila, po fyzicky náročných výměnách dostávala záchvaty kašle a došlo i na skreč.

Slovinka Dalila Jakupovičová vedla v Melbourne Parku nad Švýcarkou Stefanií Vögeleovou 1-0 na sety a ve druhém ji jeden fiftýn dělil od tie-breaku, když ji přemohl silný záchvat dusivého kašle. Tenistka skončila na kolenou a lapala po dechu.

Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires.

"Měla jsem strach, že zkolabuju," přiznala poté, co byla nucena duel skrečovat. Už předtím si kvůli potížím s dýcháním opakovaně volala na kurt fyzioterapeutku. "Nemám astma a nikdy jsem problémy s dýcháním neměla. Jakmile ale byly výměny trošku delší, nemohla jsem dýchat a pak jsem skončila na zemi," dodala.

Podle 180. hráčky světa bylo od pořadatelů nezodpovědné, že program kvalifikace za daných podmínek nezrušili, ale pouze o něco odložili. "Byla jsem překvapená, myslela jsem, že se dneska hrát nebude, ale neměli jsme na výběr," posteskla si.

Pauzu na ošetřerní si bral například také domácí Bernard Tomic, který nakonec v prvním kole kvalifikace prohrál 6-7 3-6 s Američanem Denisem Kudlou. "Myslím, že tohle jsou neregulérní podmínky pro tenis. Ale pro oba hráče je to stejné, takže prohru na to svádět nemohu," řekl Tomic.

Svitolinová: Proč musíme čekat, až se něco stane

Na podmínky si stěžovala i někdejší wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová, která rovněž potřebovala několikrát ošetření. Číňanku Jou Siao-ti nakonec ve třech setech zdolala i díky tomu, že soupeřka rovněž na kurtu trpěla a v závěrečné sadě dokonce několikrát raději podávala spodem.

"Bylo těžké dýchat a dělalo se mi nevolno. Není ideální, že musíme hrát v takových podmínkách. Stejně jako je pravidlo ohledně vysokých teplot, mělo by být i na kvalitu ovzduší," řekla Kanaďanka.

It's been a dramatic day at Melbourne Park as organisers defend their decision to play qualifying matches during today's smoke emergency.

Na exhibici Kooyong Classic ukončil hlavní rozhodčí zápas za nerozhodného stavu 5-5 ve druhém setu. První sadu získala Siegemundová nad Šarapovovou v tie-breaku, obě hráčky ale postupně stále silněji pociťovaly potíže a trápil je kašel. "Podle mne to bylo po dvou a půl hodinách hry správné rozhodnutí," řekla pětinásobná grandslamová šampionka Šarapovová.

Na twitteru se proti podmínkám ohradili i další tenisté a tenistky. "Proč musíme čekat, až se něco stane, než začneme něco dělat," napsala Elina Svitolinová.

Kritikou na adresu pořadatelů nešetřil ani Francouz Gilles Simon. "Když se najdou doktoři, kteří řeknou, že hrát na Australian Open ve 45 stupních není nebezpečné, a rozhodčí, podle kterých není mokrá tráva ve Wimbledonu kluzká, určitě budeme schopni najít i experty, kteří potvrdí, že je kvalita ovzduší vyhovující," napsal.

