Královně tie-breaků hrála Tereza od Matušky. Ta skreč mě překvapila, říkala Martincová

Nebyla by to Tereza Martincová, aby nedovedla nějaký ze setů svých zápasů na turnaji v Ostravě do tie-breaku. Povedlo se jí to i v duelu proti Anett Kontaveitové, která na Agel Open přijela obhajovat loňský triumf. A zkrácená hra osmifinálového klání byla rozhodně veledůležitým momentem celého zápasu.