Krejčíková a Forejtek po Doksech ovládli i antuku v Prostějově

Barbora Krejčíková a Jonáš Forejtek po triumfu u Máchova jezera ovládli druhý podnik v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta v řadě. Krejčíková si na antuce v Prostějově dokonce pro titul došla bez ztráty setu, v dnešním finále přehrála kvalifikantku Darju Viďmanovou. Forejtek vyhrál souboj mladíků s Jiřím Lehečkou.

Barboře Krejčíkové se na domácí antuce daří náramně. Čtyřiadvacetiletá Češka, která ovládla předchozí podnik u Máchova jezera, v Prostějově suverénně prošla skupinovou fází hlavní soutěže, včera v semifinále vyřadila Miriam Kolodziejovou, v dnešním finále dle očekávání i přes problémy se zablokovaným krkem nedala šanci kvalifikantce Darje Viďmanové a protáhla svou neporazitelnost na 14 zápasů, přičemž v Prostějově neztratila jediný set.

"Jsem ráda, že se mi to povedlo i přes nějakou potíž vybojovat," řekla Krejčíková v rozhovoru s Českou televizí. Krk si zablokovala v posledním zápase ve skupině, během finále si vyžádala fyzioterapeuta. "Měla jsem tam tejpy, které se v tom teple začaly odlepovat. Potřebovala jsem je ustřihnout," vysvětlila. "Doufám, že to brzo odezní a bude to lepší."

Proti 17leté Viďmanové, která si ve skupinových bojích vyšlápla na jedničku Kateřinu Siniakovou a ani nefiguruje v žebříčku WTA, předvedla jediné zaváhání, když nedopodávala úvodní set. Ztracený servis si ovšem ihned vzala zpět, po téměř hodinovém úvodním dějství už měla navrch a zvítězila 6-4 6-1.

"Očekávala jsem, že to bude těžké. Darja hrála dobře, porazila tu plno slušných jmen. V prvním setu jsem hrála strategicky špatně, proto byl tak vyrovnaný. Bylo to náročné a jsem ráda, že jsem to zvládla," uvedla vítězka.



Také Forejtek triumfoval podruhé v řadě

"Double" se povedl také Jonášovi Forejtkovi. Devatenáctiletý úřadující vítěz juniorky US Open rovněž prošel skupinou se třemi výhrami a v dnešním souboji s Jiřím Lehečkou úspěšně navázal na včerejší skalp nasazené jedničky Zdeňka Koláře. Souboj mladíků po boji vyhrál 3-6 7-5 6-1.

O rok mladší Lehečka ve druhé sadě dvakrát vedl o brejk a za stavu 5-5 měl čtyři šance (tři v řadě) na brejk. Forejtek však kritický moment zvládl, druhý set získal a v rozhodujícím dějství už byl lepší.

Turnaj v Prostějově byl třetím podnikem v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Úvodní díl na konci května na tvrdém povrchu v pražské Stromovce ovládla Petra Kvitová, mezi muži na antuce překvapivě zvítězil Michael Vrbenský. Druhý díl, který se uskutečnil na konci června u Máchova jezera, vyhráli právě Forejtek a Krejčíková. Poslední akce se má uskutečnit na přelomu července a srpna v Liberci.