Krejčíková a Siniaková úspěšně spojily síly. Překvapení nedovolily a zvládly přesun do haly
Krejčíková/Siniaková – Blinkovová/Ninomijaová 6:4, 6:3
Kvůli deštivému počasí došlo na začátek utkání o dvě hodiny později, než bylo v plánu, a navíc už po jednom odehraném gamu a šesti minutách hry přišlo zhruba tříhodinové přerušení. Pořadatelé museli program upravit a zápas přesunuli do haly.
Krejčíková se Siniakovou se rozjížděly pomaleji a prohrávaly 0:2. Čtyřmi vyhranými gamy v řadě ale nepříznivý vývoj otočily a v dramatické koncovce využily celkově čtvrtý setbol. Dva měly už na returnu, ale Blinkovová s Ninomijaovou si vynutily pokračování úvodní sady.
České dvojici se moc nedařilo využívat brejkbolové šance ani ve druhém setu. Na náskok brejku potřebovaly celkem sedm příležitostí a samy mezitím dvě hrozby odvracely. Po zmíněných odvrácených brejkbolech už na kurtu dominovaly a od stavu 3:3 prohrály jen dva body.
Siniaková s Krejčíkovou ukončily úspěšnou spolupráci na konci roku 2023, a to po šesti skvělých sezonách, sedmi grandslamových titulech a na přání Siniakové. Od té doby spojily síly už jen loni na Livesport Prague Open, kde triumfovaly, a po cestě do čtvrtfinále olympiády v Paříži.
Krejčíková může v Soulu pomoct Siniakové k návratu na post světové jedničky. Musely by však vybojovat 18. společný titul. Ve čtvrtfinále narazí na vynikající deblistku Su-Wei Hsieh a její parťačku Jaqueline Cristianovou, které vyřadily nasazené jedničky.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Soulu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře