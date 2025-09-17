Krejčíková a Siniaková úspěšně spojily síly. Překvapení nedovolily a zvládly přesun do haly

DNES, 11:35
WTA SOUL - Barbora Krejčíková (29) a Kateřina Siniaková (29) po více než roce spojily síly a v úvodním kole deblové soutěže na probíhající pětistovce v Soulu překvapení nepřipustily. Hvězdné české duo, které získalo sedm grandslamových titulů, si poradilo 6:4, 6:3 s rusko-japonskou dvojicí Anna Blinkovová, Makoto Ninomijaová.
Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v Soulu postupují (© Pavel Mazáč / CNC / Profimedia)

Krejčíková/Siniaková – Blinkovová/Ninomijaová 6:4, 6:3

Kvůli deštivému počasí došlo na začátek utkání o dvě hodiny později, než bylo v plánu, a navíc už po jednom odehraném gamu a šesti minutách hry přišlo zhruba tříhodinové přerušení. Pořadatelé museli program upravit a zápas přesunuli do haly.

Krejčíková se Siniakovou se rozjížděly pomaleji a prohrávaly 0:2. Čtyřmi vyhranými gamy v řadě ale nepříznivý vývoj otočily a v dramatické koncovce využily celkově čtvrtý setbol. Dva měly už na returnu, ale Blinkovová s Ninomijaovou si vynutily pokračování úvodní sady.

České dvojici se moc nedařilo využívat brejkbolové šance ani ve druhém setu. Na náskok brejku potřebovaly celkem sedm příležitostí a samy mezitím dvě hrozby odvracely. Po zmíněných odvrácených brejkbolech už na kurtu dominovaly a od stavu 3:3 prohrály jen dva body.

Siniaková s Krejčíkovou ukončily úspěšnou spolupráci na konci roku 2023, a to po šesti skvělých sezonách, sedmi grandslamových titulech a na přání Siniakové. Od té doby spojily síly už jen loni na Livesport Prague Open, kde triumfovaly, a po cestě do čtvrtfinále olympiády v Paříži.

Krejčíková může v Soulu pomoct Siniakové k návratu na post světové jedničky. Musely by však vybojovat 18. společný titul. Ve čtvrtfinále narazí na vynikající deblistku Su-Wei Hsieh a její parťačku Jaqueline Cristianovou, které vyřadily nasazené jedničky.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Soulu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Přidat komentář
GaelM
17.09.2025 12:04
Asi to nebylo stoprocentní, ale v těchto podmínkách je postup ve dvou setech zlatý. Příští kolo bude velký test
Reagovat
The_Punisher
17.09.2025 12:35
Souhlas. Vítězství se ale počítá a se Hsieh to bude urcite zajímavý tenis
Reagovat
tommr
17.09.2025 12:40
Hsieh už je za zenitem ale podcenit se samozřejmě nesmí ...
Reagovat

