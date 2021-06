Krejčíková: Já jsem ve čtvrtfinále náhodou. Tlak bude na Gauffové

"Na ní je všechen tlak, já jsem tam nečekaně, náhodou. Ona má být další superstar, která má vše vyhrávat. Jsem v lepší pozici než ona, můžu jenom překvapit," řekla Krejčíková médiím před středečním utkáním. "Půjdu bojovat o každý míč a hrát co nejlepší tenis. Jediné, co pro to můžu udělat, jak ovlivnit, abych vyhrála, je jet na sto padesát procent," doplnila.

Připravit se musí na tvrdý servis čtyřiadvacáté nasazené protihráčky. Rány stodevadesátikilometrovou rychlostí jí může pomoci krotit antuka. "To je výhoda, přeci jen to zpomalí," podotkla Krejčíková. V plánu má stát na returnu i dále za základní čarou. "Vylapat to, jenom míč rozehrát a dostat se do výměny, tam to bude nejdůležitější. Ve výměně bych mohla být silnější," věří česká tenistka.

S trenérem se podívají na sestřih předešlých zápasů Gauffové v turnaji. A zeptá se i deblové parťačky Kateřiny Siniakové, která s Američankou prohrála v semifinále v Parmě. "Prosím," otočila se Krejčíková na Siniakovou. "Je vidět, že se vyvíjí. Loni jsem s ní hrála v Ostravě a teď v Parmě, kde její servis letěl ještě víc. Hratelná ale je a Bára na to má," řekla Siniaková.

Zápas se bude hrát na centrkurtu a už od 11:00. Krejčíkovou doba začátku trošku rozladila, protože čekala start v poledne. "Jsem docela překvapená, nechápu to, ale to asi neovlivním. Budu se s tím muset smířit a zvládnout to," řekla.

Každá hodina spánku je totiž pro Krejčíkovou dobrá. "Vstávat o hoďku dřív je docela komplikace, ale už jsem takhle hrála jeden zápas a zkusím se na to připravit," řekla a uvažovala, že by to nakonec nemuselo být tak zlé. "Třeba mi to pomůže. Půjdu spát co nejdřív a pokusím se naspat co nejvíc, abych měla co nejvíc energie, a budu se snažit, aby to dobře dopadlo."

Před osmifinále se necítila dobře. Po jasné výhře nad Sloane Stephensovou z USA mluvila o tom, že před zápasem brečela a volala psycholožce. "Když bude potřeba, tak jí budu volat, a když nebude, tak volat nebudu," konstatovala, že případně znovu vytočí telefon první pomoci. "Vždy přijde v týdnu moment a člověk se trošku necítí. Ale je důležité se s tím poprat a udělat maximum. Proti Sloane se mi povedlo něco neskutečného. Bylo to obrovské vítězství."

V reakcích na její otevřenou zpověď ji mnozí povzbuzovali. Dostala zprávy ve stylu, že tenis umí a nemusí se stresovat. "Ale v ten moment, když to přijde, tak to člověk neovlivní. Najednou to máte v sobě a nevíte, co s tím. Dneska jsme se probudila a byla úplně v pohodě. Uvidíme, jaké to bude další den. Doufám, že to zvládnu," pronesla pětadvacetiletá Krejčíková.

Na Roland Garros zvládá dál i čtyřhru, v které už postoupily se Siniakovou do semifinále. Emoce z úspěšné dvouhry ale soutěž dvojic neovlivňují. "Prostě to beru tak, že každý den je jeden zápas, na ten se musím soustředit a ten je v aktuální moment důležitý. Moc nepřemýšlím, že mám další den singla. Nejdřív (je třeba) správně a pořádně odehrát debla a pak začínám řešit další zápas."