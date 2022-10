Krejčíková je po týdnu znovu ve finále! V Ostravě ji čeká světová jednička i elektrizující atmosféra

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte marně hledala formu. Od května odehrála 10 turnajů a na žádném z nich nevyhrála víc jak dva zápasy po sobě.



Herní pohodu našla až nyní na podzim v hale. Na vítěznou vlnu se naladila minulý týden v estonském Tallinnu, kde po finálovém skalpu Anett Kontaveitové získala první letošní titul, a dál se na ní veze i na domácí půdě v Ostravě.



Na kvalitně obsazeném podniku kategorie WTA 500 ve Slezsku prodloužila svou neporazitelnost již na osm utkání a znovu po týdnu postoupila do finále. Dostala se do něj po semifinálové bitvě s Jelenou Rybakinovou, kterou udolala po dvou hodinách a 24 minutách boje 3-6 7-6 6-4.

Comeback Krej @BKrejcikova extends her win streak to eight matches and will face Swiatek or Alexandrova in the #OstravaOpen final! pic.twitter.com/0Ll6w2YXsF — wta (@WTA) October 8, 2022

26letá rodačka z Ivančic porazila o tři roky mladší vítězku letošního Wimbledonu i ve druhém vzájemném zápase a 'pomstila' včerejší vyřazení krajanky Petry Kvitové.



Česká tenistka po dvou ztracených servisech prohrála první set a ve druhém za stavu 5-5 čelila brejkbolu. Důležitý fíftýn i game ale získala a v tie-breaku, který vyhrála díky zisku čtyř bodů v řadě, si vynutila třetí dějství.



Před ním si Krejčíková již tradičně na několik minut odskočila do zázemí. Oboustranně atraktivní a vyrovnaný tenis pokračoval do deváté hry. V něm si domácí hráčka vypracovala první a jediný brejkbol v setu. Rybakinová při jeho odvracení dostala Češku pod tlak, v důležitý moment ale zasmečovala do sítě. Krejčíková poté dopodávala za aplausu fanoušků utkání k postupu.



"Myslím že tam pro mě hrála světla. Zřejmě to neviděla, protože to byl jednoduchý a nahraný balon. Byla jsem ráda, že to zkazila a já to uhrála. Bylo strašně těžké ji brejknout, a když už jsem dostala šanci, dělala jsem vše, abych ten bod získala," řekla viditelně vyčerpaná Krejčíková v pozápasovém rozhovoru na kurtu ke zlomovému bodu utkání.



"Z vítězství mám skvělý pocit, jsem opravdu moc šťastná. Byl to pro mě strašně náročný zápas, Jelena hraje neuvěřitelný tenis. Takže se teď cítím opravdu dobře. Spoustu energie jsem čerpala ze skvělých fanoušků," děkovala.



"Dlouhou dobu jsem tahala za kratší konec. Soupeřka hrála velice dobře. Snažila jsem se hlavně zůstat se v zápase a čekat na nějaké příležitosti, které mi naštěstí přišly. Tím se zápas otočil," doplnila na tiskové konferenci.







Vítězka loňského French Open Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA potřetí v sezoně a podeváté v kariéře. Usilovat v něm bude o 5. titul.



V neděli si Krejčíková zahraje potřetí v kariéře proti světové jedničce a bude proti ní bojovat o životní skalp. Ten nejcennější slavila před týdnem ve finále v Tallinnu proti čtvrté hráčce světa Anett Kontaveitové. Dosud hrála s aktuálně vedoucí hráčkou světového žebříčku dvakrát s Ashleigh Bartyovou a neuhrála ani set.



Tentokrát bude čelit Ize Šwiatekové (h2h 0-2), s níž sice oba vzájemné duely prohrála, ale loni na antuce v Římě byla dvakrát pouhý jeden bod od nečekaného vítězství.



V Ostravě sice bude Krejčíková hrát v domácím prostředí, ale obrovskou podporu nedaleko polských hranic bude mít i 21letá Šwiateková. V dnešním semifinále jí několik tisíc skvělých polských fanoušků pomohlo k vydřenému vítězství 7-5 2-6 6-4 nad osm zápasů neporaženou Jekatěrinou Alexandrovovou.



"Diváci mi hodně pomáhají celý týden a dnes byli důležití. Ve druhém setu jsem cítila, že nemám tolik energie a soupeřka hrála velmi dobře. Diváci mi dali motivaci a atmosféra na kurtu mi rozhodně pomohla," řekla Šwiateková.



Vítězka letošního Roland Garros a US Open Šwiateková v roce 2022 vyhrála už 60 zápasů. To se povedlo naposledy před pěti lety Dánce Caroline Wozniacké.



Šwiateková má ve finálových duelech bilanci 10-1, jedinou porážku utrpěla při premiéře v Luganu 2019. Od té doby v 10 finálových zápasech ani jednou nezaváhala, neztratila jediný set a pouze jednou prohrála víc jak šest gamů (osm ve finále US Open 2022).

60th win of the year



No.1 seed @iga_swiatek bounces back for the win over Alexandrova in a tight three set match!#OstravaOpen pic.twitter.com/pr08ojPzcy — wta (@WTA) October 8, 2022