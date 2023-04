Krejčíková je v Madridu v osmifinále, Bouzková marně vzdorovala Pegulaové

Barbora Krejčíková v této sezoně na individuálních turnajích ještě neprohrála s hráčkou mimo Top 20 a v zajetých kolejích pokračuje i v Madridu. Po třísetové výhře nad Dankou Koviničovou si dnes poradila 6-4 6-1 s Xiyu Wang a letošní bilanci na akcích WTA s hráčkami mimo elitní dvacítku vylepšila na 13-0.



27letá Češka loni na o pět let mladší Číňanku nestačila na antuce v Budapešti, ve Španělsku jí ale šestkrát sebrala servis a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2-2.



V prvním i druhém setu světová dvanáctka Krejčíková nedokázala dějství ukončit na první pokus při svém podání. Nepodařilo se jí tak i svou druhou soupeřku dorazit kanárem.



Krejčíková předloni v Madridu vyhrála čtyřhru s Kateřinou Siniakovou, ale hlavní soutěž ve dvouhře hraje teprve podruhé a až letos si připsala první výhry. V osmifinále se střetne v prvním vzájemném duelu s Chorvatkou Petrou Martičovou.







Marie Bouzková minulý týden na turnaji ITF v portugalském Oeiras porazila dvě hráčky čtvrté světové stovky a letos poprvé v hlavní soutěži vyhrála dva zápasy po sobě. Na okruhu WTA se jí to ale nepovedlo ani v Madridu.



Po vítězné třísetové bitvě s Aliaksandrou Sasnovičovou nenašla recept na světovou trojku Jessicu Pegulaovou. Američance podlehla po dvou a čtvrt hodinách hry 4-6 6-7 a teprve podruhé v pátém vzájemném duelu odešla jako poražená.



24letá Češka sehrála s papírovou favoritkou vyrovnanou partii, v klíčových momentech ale nakonec vždy uspěla soupeřka. V pěti různých gamech si vypracovala celkem 14 brejkbolů, ale využít dokázala jen dva.



V úvodním setu Bouzková odvrátila od stavu 3-5 pět setbolů, nakonec ale Pegulaová sadu po 70 minutách vyhrála 6-4. Také ve druhém dějství dokázala Bouzková oddálit konec, když v desáté hře odvrátila dva mečboly a vynutila si tie-break. V něm už ale Američanka čtvrtý mečbol proměnila a vyhrála ho 7-2.







I šestý letošní zápas na antuce vyhrála světová jednička Iga Šwiateková. Dnes si v Madridu poradila 6-3 6-2 s Američankou Bernardou Peraovou a postupem do osmifinále vyrovnala své madridské maximum z jediné předchozí účasti (2021).





• WTA 1000 MADRID •

Španělsko, antuka, 7.705.780 eur

nedělní výsledky (23. 04. 2023) • Dvouhra - 3. kolo • Krejčíková (11-ČR) - Xiyu Wang (Čína) 6-4 6-1 Pegulaová (3-USA) - Bouzková (29-ČR) 6-4 7-6(2) Šwiateková (1-Pol.) - Peraová (28-USA) 6-3 6-2 Kasatkinová (8) - Curenková (Ukr.) 6-4 6-2 Kuděrmětovová (12) - Potapovová (21.) 7-6(3) 5-7 6-3 Trevisanová (18-It.) - Parksová (USA) 7-6(3) 6-1 Martičová (27-Chorv.) - Kalinská (-) 6-3 4-6 6-3