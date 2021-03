Krejčíková měla setbol a vzdorovala přes dvě hodiny. První titul ale přes Muguruzaovou nevybojovala

Barbora Krejčíková v Dubaji proměnila svou skvělou formu z posledních měsíců v životní výsledek. Na turnaji WTA 1000, který je nejvyšší kategorií po grandslamech, v pěti zápasech neztratila ani set a podruhé v kariéře se dostala do singlového finále.



Na titul ale stejně jako v roce 2017 na antuce v Norimberku nedosáhla. V boji o něj 25letá rodačka z Ivančic, která má na kontě sedm titulů ve čtyřhře včetně dvou z grandslamů, podlehla 6-7 3-6 světové šestnáctce Garbiñe Muguruzaové.



Nicméně Krejčíková, která si tento týden připsala proti Marii Sakkariové druhý skalp hráčky Top 30 či vyřadila grandslamové šampionky Rusku Světlanu Kuzněcovovou a Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Muguruzaovou dlouho trápila a sváděla s ní vyrovnanou více než dvouhodinovou bitvu.



Krejčíková do zápasu vstoupila brejkem, který však nepotvrdila. Sama naopak rychle zareagovala na ztrátu servisu ze šesté hry. Za stavu 5-6 a 0-40 zlikvidovala tři setboly v řadě a vynutila si tie-break. V něm měla setbol, ale Španělka ho odvrátila a ziskem tří míčků v řadě dějství ukončila.







Druhou sadu česká tenistka začala ztrátou podání a zpátky do hry se už nedostala, byť měla za stavů 0-1 a 2-3 dohromady pět brejkbolů. V závěru už Krejčíkové došly fyzické i psychické síly na obrat a zápas zakončila čtvrtým prohraným servisem. Nepovedlo se jí tak teprve podruhé v kariéře porazit hráčku Top 20.



Krejčíková, která od loňského restartu sezony na všech třinácti akcích vyhrála minimálně jedno utkání a na Roland Garros si poprvé zahrála grandslamové osmifinále, se po životním týdnu objeví poprvé v Top 50 světového žebříčku WTA, ze 63. příčky se posune na 36. místo.



Sedmadvacetiletá Muguruzaová tento týden vylepšila svou skvělou letošní bilanci na 18-4 a má suverénně nejvíce výher ze všech tenistek širší světové špičky. V této sezoně ve finále uspěla na třetí pokus a v celkově 15. finále ukončila dvouleté čekání na svůj celkově 8. titul.

• WTA 1000 DUBAJ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 1.835.490 dolarů

sobotní výsledky (13. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Muguruzaová (9-Šp.) - Krejčíková (ČR) 7-6(6) 6-3 • Čtyřhra - finále • Guarachiová/Juraková (8-Chile/Chorv.) - Yi-Fan Xu/Zhaoxuan Yang (Čína) 6-0 6-3