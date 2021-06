Krejčíková na French Open zastavila Gauffovou a je poprvé v semifinále grandslamů!

Barbora Krejčíková loni na přelomu září a října právě na French Open konečně prorazila i ve dvouhře a díky postupu do osmifinále si vybojovala debut v elitní stovce žebříčku WTA. Od té doby 25letá Češka dál stoupá světovým hodnocením a momentálně jí patří už 33. místo, toto postavení ještě minimálně o devět příček vylepší.

V areálu Rolanda Garrose zatím naprosto fantasticky navazuje na poslední generálku ve Štrasburku, kde vybojovala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Po obratu proti Kristýně Plíškové bez ztráty setu přehrála Jekatěrinu Alexandrovovou, světovou šestku Elinu Svitolinovou, finalistku ročníku 2018, přemožitelku dvou českých hráček Sloane Stephensovou a dnes po setech 7-6(6) 6-3 zastavila 17letou Cori Gauffovou a natáhla svou vítěznou sérii na deset utkání.

Barbora Krejcikova, 2021 Roland Garros Semifinalist.



After squeezing out the first set, Krejcikova sees 5MPs come and go before stepping to the line and serving out the win at love, 76(6) 63.



The Strasbourg champ extends her win-streak to 10. Has lost 1 set at #RG21. pic.twitter.com/YNd6lxiTc0 — WTA Insider (@WTA_insider) June 9, 2021

Krejčíková přitom vůbec neměla dobrý vstup do souboje debutantek ve čtvrtfinále grandslamů a devět zápasů neporažených hráček. Nejmladší čtvrtfinalistka grandslamů od French Open 2006 (Nicole Vaidišová) Gauffová se dostala do vedení 3-0, pak sice Krejčíková srovnala, ale Gauffová měla za stavu 5-3 na podání první setbol. Ten však neproměnila, další dvě hrozby Krejčíková zlikvidovala na vlastním servisu ve 12. hře a poté čtyřmi body v řadě, které získala aktivní hrou, otočila stav 4-6 v tie-breaku.

"První set byl moc důležitý, byla jsem většinou dole a dotahovala. Snažila jsem se hrát a bojovat. Nějak jsem to dokázala otočit a druhý set jsem začala dobře," popsala Krejčíková.

"Vypadalo to, že jsem nervózní, ale nebyla jsem. Coco na mě nastoupila a mně se body nesešly," komentovala Krejčíková úvod. "Ale nic jsem si z toho nedělala. I kdybych prohrála první set, tak jsem byla pořád připravena makat a bojovat, aby ji to bolelo a už se mnou nechtěla nikdy hrát," řekla Krejčíková.

Gauffovou promarněné šance a ztráta úvodního dějství zlomily. Americká hvězdička ztratila koncentraci, začala kupit nevynucené chyby a Krejčíkové značně pomohla k vedení 5-0. V tu chvíli však neměla co ztratit a Krejčíkovou ještě pořádně potrápila. Česká tenistka vedla už 5-1 40-0, jenže ani jeden mečbol proměnit nedokázala, další dva nevyužila v následujícím gamu na returnu a už to bylo jen 5-3. Krejčíková se znovu dostala do vedení 40-0 a tentokrát proměnila hned první mečbol.

"Napadlo mě, že se to může otočit, proč ne. Ale věděla jsem, že pořád vedu a když budu agresivní, tak mi to neuteče. To jsem si říkala," uvedla Krejčíková.

"Jsem šťastná," řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu po prvním postupu do grandslamového semifinále. "Ne, ještě si to neuvědomuju. Ani jsem si to neuměla představit, že bych toho jednoho dne dosáhla. O tomhle jsem ani nesnila. Je to úžasné," uvedla.

Krejčíková bude zítra bojovat o své třetí letošní (WTA 1000 Dubaj a WTA 250 Štrasburk) a čtvrté kariérní finále a může se stát první českou finalistkou grandslamů od French Open 2019, kdy ve finále neuspěla Markéta Vondroušová. Semifinále si navíc zahraje i ve čtyřhře a v případě titulu bude znovu deblovou světovou jedničkou.

I druhý letošní grandslam má v semifinále české zastoupení. Na Australian Open o finále neúspěšně bojovala Karolína Muchová. Konkrétně v Paříži je Češka v semifinále třetím rokem po sobě, po předloňském finále Vondroušové se loni do semifinále probojovala Petra Kvitová.

Krejčíková v zítřejším semifinále narazí na Marii Sakkariovou. S řeckou jedničkou, která senzačně ukončila pařížskou nadvládu Igy Šwiatekové, vyhrála oba předchozí souboje.

French Open díky dnešnímu postupu Sakkariové v sobotu pozná zbrusu novou šampionku. Navíc teprve popáté v historii antukového grandslamu zvedne nad hlavu trofej Suzanne Lenglenové hráčka figurující mimo Top 10. Druhé semifinále obstarají Anastasia Pavljučenkovová s Tamarou Zidanšekovou, obě jsou v semifinále grandslamů rovněž poprvé. Čtyři debutantky v semifinále grandslamu, k tomu došlo v open éře teprve podruhé (Australian Open 1978).