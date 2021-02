Krejčíková na generálce v Melbourne skončila ve čtvrtfinále. Se Siniakovou si zahrají finále čtyřhry

Barbora Krejčíková má v posledních měsících nejlepší formu své singlové kariéry. Pětadvacetiletá Češka ji neztratila ani v Melbourne, přestože byla na palubě letu s pozitivním testem na koronavirus a 14denní karanténu strávila v přísnějším režimu bez možnosti tréninku.

Brněnská rodačka už na desátém turnaji v řadě přešla přes úvodní soupeřku a zvládla první kolo hlavní soutěže, když vydřela postup přes Lauren Davisovou. Další třísetové vítězství si připsala včera proti nasazené čtyřce a světové devatenáctce Jeleně Rybakinové a na devátý pokus dokázala porazit hráčku Top 20 žebříčku.

Ve svém prvním čtvrtfinále mimo nejnižší podniky WTA 250 dnes čelila Jennifer Bradyové. S Američankou, která loni hrála semifinále US Open a své jediné dosavadní finále v Lexingtonu přetavila v triumf, prohrála těsně 6-7(5) 4-6.

V úvodním dějství nebyl k vidění jediný brejk, přestože česká tenistka měla pět šancí, a Bradyová dokonce osm. Krejčíkové ke konci úvodní sady docházela šťáva a musela si nechat ošetřovat puchýře, i tak po prohrané zkrácené hře pokračovala.

Vývoj zápasu ale zvrátit nedokázala, Bradyová o svém vítězství rozhodla jediným brejkem zápasu v páté hře druhého setu. Krejčíková sice ještě za stavu 3-5 odvrátila dva mečboly, nicméně Bradyová utkání dopodávala čistou hrou.

