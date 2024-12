Krejčíková nerozumí kritériím Sportovce roku. Podobné pocity jsem měla i ve snovém roce 2021

Barbora Krejčíková (29) ani letos nedosáhla na prvenství v prestižní anketě Sportovec roku. Nejvyšší příčku novináři přidělili kajakářovi Josefovi Dostálovi. "Musím přiznat, že výsledky ankety ve mně opět zanechaly trochu smíšené pocity. Nerozumím tomu. Podobné pocity z výsledků jsem měla i ve snovém roce 2021," napsala úřadující wimbledonská šampionka na Instagramu.

Pro Sportovce roku obvykle platí, že pokud vyhrajete Wimbledon, tak mezi českými sportovci ovládnete tuto prestižní anketu. Jan Kodeš (1973), Petra Kvitová (2011 a 2014) a Markéta Vondroušová (2023) po wimbledonském triumfu kralovali.

Neuspěla jen Jana Novotná v roce 1998 (čtvrté místo), která byla až za Dominikem Haškem, Kateřinou Neumannovou a Jaromírem Jágrem, zlatými z olympiády v Naganu. Letos mohla Sportovce roku vyhrát Barbora Krejčíková, jenže došlo na druhý případ, kdy dobytí Wimbledonu bylo u novinářů málo.

"Chtěla bych moc pogratulovat Josefu Dostálovi k vítězství v letošní anketě Sportovec roku, stejně jako všem ostatním oceněným sportovcům. Musím ale přiznat, že výsledky ankety ve mně opět zanechaly trochu smíšené pocity. Nerozumím tomu, že pokud je olympijská medaile klíčovým kritériem, proč nejsou naši olympijští zlaťáci na prvních třech místech? Místo toho je Tomáš (Macháč) dokonce až sedmý? A z jakého důvodu před pár lety porazil wimbledonský titul zlaté olympijské medaile," napsala Krejčíková na Instagramu.

"Podobné pocity z výsledků ankety jsem měla i ve snovém roce 2021, kdy jsem kromě grandslamového titulu na Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře získala po boku Kačky (Siniakové) právě olympijské zlato a vyhrály jsme Turnaj mistryň. Ani tehdy to na celkové prvenství nestačilo. V ten moment jsem si říkala, co všechno přesně by měl sportovec vyhrát, aby si toto ocenění v očích novinářů zasloužil?"

Krejčíková se v roce 2021 definitivně zbavila nálepky deblové specialistky. Po prvním singlovém triumfu ve Štrasburku dobyla French Open a také domácí turnaj Livesport Prague Open. Ve čtyřhře slavila včetně zlaté medaile v Tokiu celkem pět titulů. Tehdy ji předstihl zlatý judista z OH v Tokiu Lukáš Krpálek.

V roce 2022 Krejčíková obsadila druhé místo společně s Kateřinou Siniakovou, s níž vyhrála tři grandslamy ve čtyřhře žen (Australian Open, Wimbledon a US Open) a zahrála si finále na Turnaji mistryň. K tomu přidala dva triumfy ve dvouhře.

Nejvíce hlasů od členů Klubu sportovních novinářů získal v 66. ročníku kajakář Josef Dostál, který vybojoval zlato z MS i OH. V TOP 10 se umístili ještě další dva tenisté: čtvrtá Kateřina Siniaková a sedmý Tomáš Macháč.

Výsledky ankety Sportovec roku 2024

1. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) ... 1316 bodů

2. Barbora Krejčíková (tenis) ... 1266 bodů

3. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) ... 1263 bodů

4. Kateřina Siniaková (tenis) ... 1092 bodů

5. David Pastrňák (lední hokej) ... 842 bodů

6. Lukáš Dostál (lední hokej) ... 764 bodů

7. Tomáš Macháč (tenis) ... 764 bodů

8. Roman Červenka (lední hokej) 683 bodů

9. Nikola Ogrodníková (atletika / oštěp) 598 bodů

10. Jakub Vadlech (atletika / oštěp) ... 570 bodů

... 20. Karolína Muchová, 26. Jiří Lehečka, 29. Karolína Plíšková.