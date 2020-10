Krejčíková neudržela vedení proti Podoroské a do čtvrtfinále French Open neprošla

Barbora Krejčíková hrála hlavní soutěž grandslamu jen dvakrát a jedinou výhru si připsala letos v Melbourne. Na aktuálním Roland Garros se však dostala přes Srbku Stojanovičovou, krajanku Barboru Strýcovou a Bulharku Cvetanu Pironkovovou až do osmifinále.



V něm už ale ztroskotala. I když proti Nadie Podoroské získala první set, vedení neudržela a s argentinskou kvalifikantkou prohrála 6-2 2-6 3-6.



Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková začala proti Podoroské dobře. Hrála dlouhé míče, pomáhala si body na síti, šla do vedení 3-0 a brzy získala první set. Od druhého setu se ale soupeřka zlepšila a Češka začala chybovat.



Po prohrané druhé sadě se odešla Krejčíková jako vždy v turnaji převléknout a na úvod třetího setu šla do brejku, který ale nepotvrdila. Na obou hráčkách byla znát stoupající nervozita a Krejčíková kazila i voleje, které v prvním setu jistě ukončovala. Prohrála si podání na 2-4, pak ještě snížila na 3-4, ale víc už nezvládla.



Argentinka se uvolnila a dohrála koncovku výborně. Krejčíková odvrátila aktivní hrou tři mečboly, ale při čtvrtém nestihla doběhnout zkrácení za síť.



Krejčíková si účastí ve 4. kole stanovila nové grandslamové maximum ve dvouhře. Díky tomu se v novém vydání žebříčku WTA poprvé dostane do světové stovky. V Paříži ještě stále pokračuje ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.



Poslední českou zástupkyní ve dvouhře tak zůstala Petra Kvitová. Nasazenou sedmičku čeká osmifinále v pondělí od 11:00 na centrkurtu s Číňankou Shuai Zhang.



Třiadvacetiletá Podoroská v Paříži využívá přívětivého losu a zároveň potvrzuje skvělou formu, když vyhrála už 17 z posledních 18 zápasů. Na grandslamu hraje teprve podruhé v kariéře, jediná předchozí zkušenost pro ni skončila na US Open 2016 hned v prvním kole.



Ve čtvrtfinále 131. hráčka světa Podoroská vyzve světovou pětku Elinu Svitolinovou. Ukrajinka dnes smetla 6-1 6-3 domácí Caroline Garciaovou, s níž přerušila sérii tří porážek, a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na French Open z let 2015 a 2017.







Vítězka duelu Svitolinové s Podoroskou si o finále zahraje buď s Polkou Igou Šwiatekovou, nebo Italkou Martinou Trevisanovou. Ty se dnes postaraly o vyřazení nasazené jedničky Simony Halepové a pětky Kiki Bertensové.





Ve čtyřhře skončila už ve třetím kole česká favoritka Barbora Strýcová v páru se Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu. Strýcová a Sie Šu-wej v letošní sezoně ztratily dosud jen jeden zápas, ale tentokrát nestačily na chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková. Se čtrnáctými nasazenými prohrály 4-6 5-7.