Krejčíková neví, zda se vrátí už v prosinci. Proč chce do akce ještě před novou sezonou?
Před pár týdny začala Krejčíková polykat první tréninkové dávky a v tomto týdnu se objevila na seznamu přihlášených hráček pro menší prosincový podnik WTA 125 ve francouzském Angers, který je na programu od 1. do 7. prosince. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by startovat ještě na následující akci v Limoges.
Otázkou je, zda jí zdraví dovolí naskočit zpět do kolotoče už před novou sezonou. Ta začíná tradičně lednovým australským létem.
"Je to úvaha, že pokud půjde vše dobře a koleno by se zlepšilo, tak bych si chtěla v prosinci ještě před novou sezónou něco zahrát. Nechci být tři měsíce bez zápasů. Byla bych ráda, kdyby to vyšlo," uvedla Krejčíková pro CANAL+ Sport.
Krejčíková si přivodila zranění kolene na konci září na tisícovce v Pekingu. Původně myslela, že se bude jednat o menší zdravotní problém. Jenže se ukázalo, že zranění je vážnější a dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře musela zrušit zbytek asijské tour.
Zdravotní potíže v poslední době rozhodně neřeší poprvé. Do letošní sezony naskočila kvůli vleklému problému se zády až v polovině května. Zhruba do French Open tedy nebude obhajovat ani jeden bod.
I kvůli nemožnosti obhajovat semifinále na stále probíhajícím Turnaji mistryň se bývalá světová dvojka propadla v žebříčku až na současnou 66. pozici. Ještě o něco hůře na tom byla po neúspěšné obhajobě titulu ve slavném Wimbledonu.
