Krejčíková obhajuje na turnaji WTA v Praze titul, Sestini Hlaváčková se loučí

"Kapacita tribun je přibližně 2200 osob a jsem rád, že se po dvou covidových letech diváci v Praze mohou přijít podívat na světový ženský tenis," řekl ředitel turnaje Miroslav Malý s tím, že ve vedlejším areálu Tatranu bude připravena tribuna pro dalších 500 fanoušků. Dotace turnaje činí 251.750 dolarů.

Nejvýše postavenou Češkou bude úřadující šampionka a devatenáctá hráčka světa Krejčíková. Přihlášená je i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová, čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Marie Bouzková nebo loňská finalistka Tereza Martincová a Karolína Muchová. Sedmičlenné české zastoupení v hlavní soutěži doplní díky divokým kartám juniorské vítězky Roland Garros Linda Nosková a Lucie Havlíčková. O víkendu se pokusí dostat do turnajového pavouka z kvalifikace Dominika Šalková, Barbora Palicová, Nikola Bartůňková a Miriam Kolodziejová.

Hlavní hvězdou bude druhá hráčka světa a loňská finalistka Turnaje mistryň Kontaveitová. Pozornost bude poutat i olympijská vítězka z Tokia a světová třináctka Belinda Bencicová ze Švýcarska nebo nedávná wimbledonská přemožitelka světové jedničky Polky Igy Šwiatekové Francouzka Alizé Cornetová.

"Na turnaj se už moc těším. Jak Kontaveitová, tak Bencicová jsou velice kvalitní hráčky. Turnaj má silné obsazení a zaslouží si to," řekla Bouzková.

Wimbledon quarterfinalist @MarieBouzkova is looking forward to seeing you on the tournament!



