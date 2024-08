Krejčíková po nečekaném vyřazení na US Open: Asi mi dnes nebylo souzeno vyhrát

Barbora Krejčíková (28) měla po nečekaném vyřazení ve 2. kole US Open pocit, že jí nebylo souzeno vyhrát. Přestože wimbledonská vítězka předvedla v New Yorku podle svého názoru lepší výkon než v prvním utkání, rumunské kvalifikantce Gabriele-Eleně Ruseové (26) podlehla 4:6, 5:7. V rozhovoru s novináři litovala, že se nemohla opřít o své silné stránky. Nyní chce uspět ve smíšené čtyřhře s Australanem Matthewem Ebdenem (36).

"Myslím, že jsem hrála lépe než v prvním zápase. Solidně, měla jsem pozitivní čísla a víc winnerů než nevynucených chyb. Když jsem se však podívala na čísla vedle, ona na tom byla ještě lépe. Mrzí mě, že to nevyšlo a že jsem skončila ve 2. kole, i když je to lepší než loni. Jede se dál," řekla Krejčíková.

Turnajová osmička vedla po ztrátě prvního setu v tom druhém 5:3. V dalších čtyřech gamech však získala jen tři fiftýny a utkání prohrála. "Asi se to lámalo v půlce druhého setu, kdy jsem ji brejkla a poté jsme hrály dlouhý game na stav 5:3. Získávala jsem nějakou výhodu, jenže ona pak dobře zaservírovala. Za stavu 5:4 jsem já nedopodávala. Servis mě tam nepodržel a pak mi to uteklo," uvedla vítězka nedávného Wimbledonu.

Právě tuhle svou roli vnímala. I s tím spojený fakt, že se na ni v této pozici chtějí soupeřky vytáhnout. Situace ale pro ni byla odlišná, než když v roce 2021 vyhrála Roland Garros. "Po Francii jsem hrála do konce sezony skoro každý turnaj a jela na vlně. Teď je to jiné. Po Wimbledonu jsem hrála Prahu, olympiádu, přecházela z trávy na antuku a z antuky na beton. Dala jsem si tam i víc volna, abych se dala do kupy. Cítila jsem, že jsem si dnes nebyla tak jistá, silné stránky mi nefungovaly. Na ní bylo naopak znát, že je to pro ni už pátý zápas (včetně kvalifikace) a byla rozehraná," líčila Krejčíková.

Celkově hodnotila letošní vystoupení na grandslamech smíšeně. Vedle triumfu ve Wimbledonu považovala za povedené i Australian Open a tamní čtvrtfinálovou účast. Na Roland Garros však po zranění vypadla v 1. kole a na US Open se dostala jen o krok dál. "Tady mě to hodně mrzí, jsem smutná a vadí mi to. Ráda bych to změnila, zahrála jinak, ale přišlo mi, že i když jsem bojovala, dotahovala a snažila se najít skulinku, kterou zápas otočím, nebylo mi dnes souzené zápas vyhrát," podotkla.

Zdravotně se přesto cítí v pořádku, což považuje za dobrý vklad do zbytku sezony. "Věřím, že maličkosti, které mám, zvládnu opravit. A sezonu bych si přála dojet na vysoké úrovni," uvedla světová osmička.

V New Yorku ji čeká ještě smíšená čtyřhra po boku Australana Ebdena. "Těším se na to, že si zahraju s novým parťákem. Doufám, že se nám bude dařit a že si naše hry sednou. Je to nová kapitola. Mix hraju ráda. Většinou je to o chlapovi, takže se těším, že mě někdo potáhne," uvedla s úsměvem Krejčíková.