Krejčíková po triumfu v Dubaji: Je zázrak, kam jsem se po zranění dostala

"Minulý rok byl opravdu těžký. Zvláště, když jsem byla tak dlouho mimo hru. Do konce sezony jsem se nemohla vrátit do své hry a pak se na konci zase zranila," řekla Krejčíková, jež kvůli zranění lokte nehrála od února do května. Na podzim sice ovládla turnaje v Tallinnu a Ostravě, poté ale musela kvůli bolavému zápěstí vynechat účast na finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové v Glasgow.

"K tenisu jsem se vrátila až o Vánocích. Byl to tedy zázrak, kam až jsem se na začátku roku dostala. Cítila jsem ale, že když budu hrát, trénovat a zůstanu zdravá, mohu dosáhnout velkých věcí. Jsem šťastná, že jsem tady vyhrála. Věřím, že se vrátím tam, kam patřím," uvedla sedmadvacetiletá hráčka z Ivančic.

V Dubaji poprvé na jednom turnaji vyřadila víc jak jednu hráčku Top 10 a nakonec si poradila se všemi čtyřmi vyzývatelkami. Ve 2. kole odvrátila proti Darje Kasatkinové (8. v WTA) čtyři mečboly, poté porazila krajanku Petru Kvitovou (15.), letos neporaženou vítězku Australian Open Arynu Sabalenkovou (2.), Američanku Jessicu Pegulaovou (3.) i dominantní Šwiatekovou (1.), kterou ve finále přehrála za hodinu a 32 minut.

Krejcikova on why she's often spotted courtside watching live tennis:



I love tennis since very young age. It was always my passion. When I have this opportunity to actually watch it live, to c all these girls that are top 10, top 5, they play against each other, I just love that pic.twitter.com/1UHMIJJqrA