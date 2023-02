Krejčíková to znovu dokázala! Ve finále v Dubaji přemohla Šwiatekovou a má první titul z WTA 1000

Barbora Krejčíková začala loni právě na Blízkém východě laborovat s loktem, poté tři měsíce nehrála a formu našla až v závěru roku, když ovládla po sobě jdoucí halové podniky v Tallinnu a Ostravě. Na další čtvrtfinálovou účast ale dosáhla až v tomto týdnu.

A mohla na ni čekat dál, protože po jasné výhře nad Irinou Beguovou odvracela čtyři mečboly Darjy Kasatkinové. Následovalo suverénní vítězství nad Petrou Kvitovou, neskutečný obrat proti letos neporažené šampionce Australian Open Aryně Sabalenkové a skalp Jessicy Pegulaové. Rodačka z brněnských Ivančic se tak podruhé v tomto dějišti probojovala do závěrečného kola (2021, porážka s Garbiňe Muguruzaovou) a Česko mělo už pošesté za posledních 10 let zastoupení v dubajském finále.

Na druhý pokus už to 27leté Češce vyšlo, ačkoli v letošním finále narazila na Igu Šwiatekovou, která před týdnem obhájila titul v Dauhá, v šesti zápasech na Blízkém východě dohromady ztratila jen 14 gamů a byla jasnou favoritkou. Krejčíková jí ovšem v souboji posledních tří vítězek French Open po setech 6-4 6-2 připravila teprve třetí porážku z 15 finále a první na "tisícovkách", navíc navázala na loňskou výhru z ostravského finále.

Her first-ever Hologic WTA Tour 1000 title!!!



@BKrejcikova claims the @DDFTennis crown with a 6-4, 6-2 defeat over [1] Swiatek #DDFTennis pic.twitter.com/gLZvf0ImyO — wta (@WTA) February 25, 2023

Obě aktérky měly v úvodním dějství velké potíže na servisu a k vidění byly spíše nevynucené chyby než vítězné údery. Krejčíková sebrala podání Šwiatekové hned v úvodním gamu, ale o náskok brejku dvakrát přišla. Soupeřce se podařilo srovnat na 4-4, nicméně ve zbytku setu nebyla schopná trefit kurt a v posledních dvou hrách neuhrála jediný fiftýn.

Druhá sada už byla mnohem kvalitnější. Zpočátku byla lepší Šwiateková, avšak Krejčíková napříč dvěma gamy odvrátila všechny čtyři brejkbolové hrozby a v páté hře sama udeřila. Favoritce nakonec nepovolila už ani jeden game, druhý brejk slavila díky parádní obraně a famóznímu lobu přímo na základní čáru a utkání suverénně doservírovala.

5 - Barbora Krejcikova is the 5th female player to win v #1, #2 and #3 in a tournament in the last 40 years after A. Sabalenka at the WTA Finals 2022, V. Williams at the WTA Finals 2008, S. Williams in Miami 2002 and S. Graf at the Roland Garros 1999. Collect.@WTA | #DDFTennis pic.twitter.com/QwrC0HMoqV — OptaAce (@OptaAce) February 25, 2023

Krejčíková jako teprve pátá v historii dokázala na jednom turnaji porazit světovou trojku, dvojku i jedničku. "Je to velký úspěch, užívala jsem si to tu. Mám ráda zápasy na velkých kurtech a byla tu skvělá atmosféra. Věřím, že je přede mnou ještě spousta takových duelů," radovala se.

Navíc zkompletovala sbírku trofejí z akcí všech kategorií (WTA 250 Štrasburk 2021, French Open 2021, WTA 250 Praha 2021, WTA 250 Tallinn 2022, WTA 500 Ostrava 2022 a WTA 1000 Dubaj 2023) a vyhrála šest ze sedmi posledních finále (celková úspěšnost 6-3). Konkrétně v Dubaji se stala druhou českou šampionkou po Kvitové (2013).

Bývalá světová dvojka, která se v žebříčku posune na 16. místo přesně mezi krajanky Kvitovou a Karolínu Plíškovou, přehrála v Dubaji čtyři členky Top 10. Stejný počet skalpů takto vysoko postavených soupeřek slavila na posledních 24 turnajích dohromady. Jako první v historii zvládla v Dubaji porazit světovou jedničku ve finále.

4 - Barbora Krejcikova has defeated four top-10 players at the Dubai Tennis Championships 2023: as many as in her previous 24 tournaments played. Week!@WTA_insider @WTA | #DDFTennis pic.twitter.com/2H4drOSVCJ — OptaAce (@OptaAce) February 25, 2023

"Znamená to strašně moc. Byl to skvělý týden, každým zápasem jsem se tu zlepšovala a dneska jsem předvedla svůj nejlepší výkon. Igu hodně respektuju, je pro mě velkou inspirací, každým dnem mě motivuje. Bylo to výborné finále a s výsledkem jsem spokojená," řekla Krejčíková v pozápasovém rozhovoru.

Šwiateková si zhoršila svou finálovou bilanci na 12-3 a poprvé prohrála souboj o titul na prestižních "tisícovkách" (5-1). Jednadvacetiletá rodačka z Varšavy je druhou polskou finalistkou v historii Dubai Duty Free Tennis Championships, na krajanku Agnieszku Radwaňskou (2012) navázat nedokázala. Jako poslední triumfovala v Dubaji i Dauhá v rámci jedné sezony Justine Heninová (2007).