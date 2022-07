Krejčíková podlehla Hibinové a titul ve Stromovce neobhájí. Havlíčková nepřekvapila Kontaveitovou

Barbora Krejčíková se loni v Praze představila měsíc poté, co ve Štrasburku získala první titul na okruhu WTA a následně senzačně ovládla i French Open. Ve Stromovce svou formu potvrdila a bez ztráty setu si došla pro třetí trofej.

Letos ale ani jeden triumf neobhájila. Ve Štrasburku nehrála kvůli zranění loktu, v Paříži vypadla hned v prvním kole s Dianou Parryovou a dnes před domácími fanoušky v Praze ztroskotala už ve druhém kole na Nao Hibinové.

Druhá nasazená Češka podlehla aktuálně až 251. hráčce světa, jež se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser, po 2 hodinách a 50 minutách boje 6-3 6-7 3-6. Přitom za stavu 6-3 a 5-3 podávala na vítězství.

Duel se dlouho nesl ve znamení ztracených servisů. Šestadvacetiletá rodačka z Brna přišla v úvodu dvakrát o podání, díky třem brejkům se ale ujala vedení. V závěru prvního setu prolomila servis japonské soupeřky ještě jednou a proměnila třetí setbol.

Ve druhé sadě měla Krejčíková další dva brejky. Za stavu 5-3 podávala na výhru v zápase, šanci ale nevyužila. K mečbolu se nedostala ani za stavů 5-4 a 6-5 při podání soupeřky. Ve zkrácené hře uspěla po třetím využitém setbolu Japonka (7-5).

Rozhodnutí padlo v osmé hře třetího setu, poté co Hibinová získala brejk na 5-3. Při jejím servisu pak měla Krejčíková čtyři brejkbolové příležitosti, znovu ale neuspěla. Česká tenistka v utkání využila 7 z 22 šancí na brejk a udělala osm dvojchyb.

Od konce května, kdy se na kurty vrátila po tříměsíční pauze zaviněné zraněním loktu, má světová osmnáctka Krejčíková bilanci 5 výher a 6 porážek. Mezitím alespoň s Kateřinou Siniakovou vyhrály Wimbledon a získaly 5. grandslamový titul.

Seals the upset!



Hibino comes from a set down to defeat the defending champion Krejcikova in Prague!#PragueOpen pic.twitter.com/NIeyYkPd1C