Životní skalp Noskové! 17letá Češka v Praze vyřadila Cornetovou a je ve čtvrtfinále!

Vítězka loňské pařížské juniorky Linda Nosková v posledních týdnech prodává svůj velký potenciál. V květnu si na Roland Garros odbyla premiéru na grandslamu a hned prošla tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži potrápila vítězku loňského US Open Emmu Raducanuovou.



Následně si na Makarské (WTA 125k) zahrála své největší semifinále, před třemi týdny v německém Versmoldu (ITF W100) dosáhla na celkově šestý a dosud nejcennější triumf a nyní na domácí půdě v pražské Stromovce hraje svůj nejlepší turnaj na okruhu WTA (celkově teprve druhý).



Na divokou kartu startující 17letá Češka si v prvním kole po skreči Natalie Vichljancevové připsala premiérovou výhru a dnes zvítězila poprvé i po využití mečbolu. A hned proti 38. hráčce světa Alizé Cornetové, kterou zdolala po téměř dvou a půl hodinách boje 7-5 1-6 7-6. S členkou Top 100 hrála potřetí a poprvé zvítězila.



"V těch dospělých je to určitě mé největší vítězství v kariéře. Vyhrála jsem nějaké turnaje, ale to byly ITF. Tohle je WTA, téhle výhry si proto cením nejvíc. Navíc je to proti hráčce z první stovky, což se mi ještě nepodařilo," řekla na tiskové konferenci Nosková.



Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vykročila za životním vítězstvím už v úvodní sadě, kterou vyhrála v koncovce. Čtvrtfinalistka posledního Wimbledonu, kde ukončila vítěznou sérii světové jedničky Igy Šwiatekové, se ale oklepala, ve druhé sadě dominovala a vynutila si třetí set.



V něm přišla každá tenistka jednou o servis a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní 112. hráčka světa Nosková prohrávala 0-2, šesti míčky za sebou ale k radosti publika tie-break otočila a měla k dispozici čtyři mečboly. Cornetová se ale ani tentokrát nevzdala, všechny odvrátila a podobně si vedla i při pátém mečbolu za stavu 6-7. Teprve až když si Nosková vynutila šestou šanci na ukončení zápasu, tak kapitulovala.



"Většinou ty mečboly byly, že si to hrála, šlo to na lajnu a já na to nejlépe nezareagovala. Ona to zahrála dobře a já k tomu dala pár nevynucených chyb. Nakonec jsem to ale zvládla a jsem za to ráda," komentovala Nosková.

Into her first career Tour-level quarterfinal



Linda Noskova defeats Cornet to reach the last eight in Prague!#PragueOpen pic.twitter.com/4HYlIXlJ3v — wta (@WTA) July 28, 2022



Zatímco její krajanka a vrstevnice Lucie Havlíčková po utkání se světovou dvojkou Anett Kontaveitovou přiznala, že si chtěla utkání hlavně užít, Nosková šla do duelu proti Cornetové s odhodláním zvítězit. "Trenér mi právě říkal, že si to nemám užívat, ale jít vyhrát. Že si můžu užívat něco jiného. Mám na to stejný názor," řekla s úsměvem Nosková.



Utkání bylo pro ni o to těžší, že Cornetová je známá výbornou obranou. Nosková ji často dokázala zatlačit do defenzivy, Francouzka ale i z těžkých pozic získávala výměny ve svůj prospěch.



"Já jsem věděla, že to bude těžké hlavně z této stránky. S tím jsem do toho šla. Ale i tak to bylo vyčerpávající. Hlavně mentálně, že ta výměna pořád neskončila," podotkla Nosková. Zápas proto trval dvě hodiny a 27 minut. "Cítím se dost unavená. Vzalo mi to hodně sil. Alizé je udržující hráčka, která chce hodně běhat a hrát to přes výměny, a já jsem pravý opak. Nějak jsme to zprůměrovaly, ale i tak to bylo docela dlouhé," řekla Nosková.



Po utkání se proto těšila především na odpočinek. "Asi strávím další tři hodiny ve studené vodě," uvedla s úsměvem sedmnáctiletá tenistka. "Dám si dobrou večeři a půjdu brzy spát," doplnila.



Semifinále by znamenalo místo v Top 100

O semifinále a posun do Top 100 si Nosková zahraje s až 251. hráčkou světa Nao Hibinovou. Japonka, jež se do hlavní soutěže dostala až jako lucky loser, dnes překvapivě vyřadila obhájkyni titulu Barboru Krejčíkovou.



"Obecně se nedívám dál než na nadcházející kolo. Bude to ale těžký zápas. Hibinová porazila Barboru Krejčíkovou, grandslamovou vítězku, takže to bude určitě náročné. Sice nemá nejvyšší ranking, ale formu má dobrou," upozornila Nosková.



Mezi osmičkou nejlepších na Livesport Prague Open jsou tak dvě Češky. Už včera se do čtvrtfinále dostala Marie Bouzková, jež bude o semifinále bojovat proti Oksaně Selechmetěvové.