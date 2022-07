Krejčíková podlehla Tomljanovicové a wimbledonské osmifinále neobhájila. Skončila i Kvitová

Vítězka loňského Roland Garros z dvouhry i čtyřhry Barbora Krejčíková prohrála se 44. hráčkou světa Ajlou Tomljanovicovou první vzájemný zápas po dvou hodinách hry 6-2 4-6 3-6.

"Celý zápas jsem hrála dobře. Porážka mě mrzí, ale beru to pozitivně. Můj tenis se zlepšuje zápas od zápasu. A to, že přijde nějaká prohra, se prostě stane," řekla Krejčíková webu Tenisový svět.

Šestadvacetiletá Krejčíková, kterou během roku přibrzdilo zranění lokte a následné onemocnění koronavirem, vstoupila do utkání s o tři roky starší soupeřkou lépe. V úvodu prolomila hned třikrát její servis a získala za 32 minut první set.

Australanka se však v druhé sadě při svém podání zvedla a Krejčíková už nedostávala tolik možností. Za stavu 4-5 česká hráčka čelila dvěma setbolům, před kterými si vyměnila raketu. První ještě odvrátila, druhý už ne a v letošním Wimbledonu poprvé ztratila set.

V napínavé koncovce sice Krejčíková měla za stavu 3-5 dva brejkboly, díky nimž se mohla vrátit do hry, ty ale nevyužila. Naopak Tomljanovicová proměnila první mečbol a bude ve Wimbledonu bojovat o druhé čtvrtfinále za sebou.

"Ona je dobrá hráčka, loni tu byla ve čtvrtfinále. Postupně se začala zlepšovat a já začala dělat víc chyb. Na konci druhého setu se to špatně sešlo. Udělala jsem moc chyb, dala jí víc jednodušších míčů zadarmo a ona mě pak brejkla," uvedla Krejčíková.

Před rozhodující sadou si rodačka z Brna dala chvíli pauzu a odešla z kurtu. Za stavu 1-2 si vyžádala zdravotní přestávku, nechala si ošetřit chodidlo a v šestém gamu přišla o servis. "Jelikož musím hrát v botách staré značky, mám docela sedřená chodidla. Nové boty jsme ještě nestihli doladit. Nejvíc ladíme velikost, přesněji délku," vysvětlila Češka.

Tomljanovicová v osmifinále narazí na Francouzku Alizé Cornetovou, která senzačně vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Petra Kvitová v letech 2010 až 2014 ve Wimbledonu nechyběla ve čtvrtfinále a ročníky 2011 a 2014 přetavila ve své dva grandslamové tituly. Od posledního triumfu ale byla jen jednou v osmifinále, letos vypadla ještě o kolo dříve.

Ve třetím kole 32letá Češka nestačila na světovou čtyřku Paulu Badosaovou ze Španělska, které ve druhém vzájemném střetnutí podlehla 5-7 6-7.

Proti o osm let mladší Španělce měla vývoj prvního setu ve svých rukou. Po úvodním brejku vedla 5-3, Badosaová ale výsledek otočila. V koncovce prolomila Kvitové dvakrát servis a sadu získala.

"Kdybych vyhrála set, mohl být zápas úplně jinačí, takže mě mrzí, že jsem ten gem nedotáhla. Nicméně už před tím jsem na servisu tahala za kratší konec. Paula začala od prvního brejku líp returnovat a tlačila mě. I když jsem podala dobře, ona dostala míč zpátky. Ale ten set jsem mohla dotáhnout, o tom žádná," uvedla Kvitová.

Také ve druhém dějství měla dvaatřicetiletá Češka blízko k úspěchu. Neproměnila ale ani jeden z devíti brejkbolů a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní po dvou hodinách a sedmi minutách vyhrála její soupeřka v poměru 7-4.

Kvitové nepomohlo ani 34 vítězných úderů, zároveň zaznamenala 31 nevynucených chyb. Česká tenistka po utkání také přiznala, že ji limitovalo zranění ruky.

"Před Eastbourne mi zase nateklo zápěstí, udělal se mi v něm zánět. Už asi čtrnáct dní beru léky a hrála jsem pod prášky proti bolesti. Není to nic příjemného. Říkala jsem si, že to nějak překonám, což se asi i stalo. Někdy jsem možná ruku neměla tak silnou, jak bych chtěla, viklala se mi raketa, ale na to jsem od operace ruky zvyklá, takže mě to nepřekvapilo. Nicméně mě to štvalo," dodala Kvitová, která po návratu domů bude zdravotní stav řešit s doktory.

"Petra je velkou šampionkou, na trávě je to jedna z největších výzev. Cítím se teď neuvěřitelně. Poprvé jsem tady hrála v roce 2014 jako juniorka, takže jsem ji tehdy viděla na živo. Asi si tedy umíte představit, co pro mě dnešní zápas a znamená," radovala se Badosaová.

24letá Španělka postoupila do osmifinále grandslamu popáté v kariéře, ve Wimbledonu obhájila maximum z loňského roku. O vyrovnání maxima z loňského French Open si zahraje s další bývalou šampionkou Simonou Halepovou (h2h 0-1).

Vítězka z roku 2019 Halepová ve Wimbledonu neprohrála již 10 zápasů a 16 setů v řadě. Dnes Rumunka přehrála 6-4 6-1 Polku Magdalenu Fręchovou.

Z Čechů ve dvouhrách pokračuje už jen Marie Bouzková, která v pátek postoupila do svého prvního grandslamového osmifinále.