Šok ve Wimbledonu: Dominantní Šwiateková končí už ve 3. kole na Cornetové!

Iga Šwiateková od poloviny února ovládla 6 turnajů včetně Roland Garros, ve čtvrtek vyhrála 37. zápas v řadě, postarala se o nejdelší vítěznou sérii v tomto století a vyrovnala se Martině Hingisové, jež tolik triumfů za sebou zaznamenala jako dosud poslední hráčka v roce 1997.



Ve Wimbledonu ale svou úžasnou formu v zisk třetího grandslamového titulu nepřetaví. Dvojnásobná vítězka French Open skončila nečekaně už ve 3. kole, v němž podlehla v prvním vzájemném střetnutí 4-6 2-6 Francouzce Alizé Cornetové.



V úvodu zápasu 21letá Polka přišla dvakrát o podání a do hry o úvodní set se už nevrátila. Na začátku druhé sady se sice dostala do vedení 2-0 a 40-15, ale pak chybující favoritka prohrála 11 míčků v řadě a rytmus už nenašla. V posledních pěti gamech uhrála jen tři fiftýny a neobhájila loňské osmifinále.



Juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2018 Šwiateková v zápase spáchala 33 nevynucených chyb, zatímco Cornetová jen 7 a přitom trefila 16 vítězných úderů. Světovou jedničku porazila počtvrté v kariéře, předtím se jí to povedlo pokaždé proti Sereně Williamsové, kterou v roce 2014 zaskočila třikrát během osmi měsíců.







32letá Cornetová, jež hraje 62. grandslamový turnaj v řadě, čímž vyrovnala rekord Japonky Ai Sugijamaové, se do osmifinále grandslamu dostala posedmé v kariéře a podruhé ve Wimbledonu (2014). Poprvé v něm uspěla až letos na Australian Open, kde vypadla ve čtvrtfinále.



O vyrovnání grandslamového maxima si Cornetová zahraje proti Ajle Tomljanovicové (h2h 2-2), které může oplatit porážku z loňského ročníku. Australanka dnes rovněž vyřadila vítězku French Open, když otočila souboj s Barborou Krejčíkovou.

Do osmifinále se při wimbledonské premiéře dostala také další francouzská tenistka Harmony Tanová. Nečekaná přemožitelka sedminásobné šampionky Sereny Williamsové z úvodního kola dnes deklasovala dvakrát 6-1 domácí tenistku Katie Boulterovou, jež ve čtvrtek ukončila naděje loňské finalistky Karolíny Plíškové. Čtyřiadvacetiletá Tanová přitom poprvé na okruhu WTA vyhrála tři zápasy za sebou.



115. hráčka žebříčku Tanová zahájila svůj první londýnský grandslam strhující bitvou s Williamsovou, jež ve Wimbledonu hrála první turnaj po roční absenci. Na cennou výhru navázala proti Španělce Saře Sorribesové a dnes vyřadila za pouhých 52 minut Boulterovou. Jejím dosavadním maximem na grandslamu bylo druhé kolo.



O postup do čtvrtfinále se utká s Američankou Amandou Anisimovovou. Turnajová dvacítka vyřadila osmnáctiletou finalistku Roland Garros Coco Gauffovou. Anisimovová nad jedenáctou nasazenou soupeřkou, která po vydařeném vystoupení v Paříži patřila do okruhu favoritek na zisk titulu, zvítězila 6-7 6-2 6-1.