Krejčíková pokračuje v nejlepším turnaji na trávě. V Birminghamu je ve finále v singlu i deblu

Barbora Krejčíková po únorovém triumfu v Dubaji, kde porazila tři nejvýše postavené hráčky žebříčku a získala svou nejcennější trofej na tvrdém povrchu, prožila neúspěšné antukové jaro a vypadla z elitní desítky světového pořadí.

Na trávě dosud příliš oslnivých výsledků nezaznamenala, což mění tento týden na prvním přípravném turnaji před Wimbledonem. V Birminghamu nejvýše nasazená Češka neztratila ve čtyřech duelech ještě ani set a navíc postupně posouvá své výkony. Po Španělce Cristině Bucsaové a krajankách Tereze Martincové a Lindě Fruhvirtové si poradila i s Číňankou Lin Zhu.

V úvodním gamu sice Krejčíková přišla o podání, ziskem čtyř her v řadě ale skóre otočila. Další šanci na brejk už asijské soupeřce nenabídla a po hodině a půl zvítězila nad 39. hráčkou světa hladce 6:3, 6:2.

