Krejčíková sází na opatrnost: Nechci to zakřiknout. Jsem unavená a dávám si pozor
"Byl to další náročný zápas. Ve druhém setu to bylo těžké, viditelně jsme se tahaly. Jsem ráda, že jsem ji dokázala v prvním setu dvakrát brejknout a zároveň ji k brejku nepustit. Vytvořila jsem si tam náskok, ale musím říct, že pak (Šalková) zabrala a bylo to těžké dohrát," řekla Krejčíková.
Po úterním prvním triumfu Krejčíková říkala, že se jí na Štvanici v minulosti nedařilo, letošním turnajem však prochází bez ztráty setu. Po dnešním vyřazení jedničky Marie Bouzkové zůstala nejvýše nasazenou hráčkou v soutěži. Přesto je dál opatrná.
"Uvidíme. Hlavně bych to nechtěla zakřiknout. Byla bych velice ráda, kdybychom si to řekli v neděli," uvedla nasazená dvojka.
V pražském turnaji vyřadila i třetí českou soupeřku. Před Šalkovou porazila Lucii Havlíčkovou a Lindu Fruhvirtovou. "To je prostě los. Zároveň je ale super, že se třeba Domča dostala do čtvrtfinále. Myslím, že pro ni je to z kvalifikace úspěch. Doufám, že si z toho zápasu vzala pozitivní věci a odnese si ty zkušenosti do další kariéry," podotkla Krejčíková na adresu dvaadvacetileté soupeřky.
Šalková v rozhovoru s novináři dvojnásobnou grandslamovou šampionku ocenila, jak zahrála v klíčových momentech. Krejčíková kompliment přijala. "Je to styl, který hraju. Řekla bych, že jsem za ty roky s těmi zkušenostmi klidnější a ve výměnách moc nespěchám. Dokážu si ten balón uhrát, a když je potřeba, tak v důležitých momentech dokážu hrát agresivně. Zároveň si ale umím počkat na chybu, nebo na lepší moment," řekla Krejčíková.
Krejčíková zvládla už třetí české derby
Předloňská vítězka Wimbledonu vyhrála osmý zápas během jedenácti dní. Před turnajem v Praze triumfovala v Aténách a již ve čtvrtek novinářům řekla, že kdyby se další soutěž nekonala v Česku, dala by si pravděpodobně volno.
"Jsem unavená, ale to k tomu vlastně patří. Vybrala jsem si to, prostě to tak je. Ve volném čase se snažím hodně spát a odpočívat. Dávám si pozor na dobrou regeneraci. Jsem určitě nadšená, že jsem v semifinále," uvedla Krejčíková.
V semifinále narazí na 74. hráčku světa Taggerovou, která dnes vyřadila Sáru Bejlek. Krejčíková se s ní utká poprvé. Přestože jméno další soupeřky při rozhovoru s novináři kvůli svému rituálu znát nechtěla, těšila se na atmosféru. "Hrát tady v Česku je pro mě speciální. Doufám tedy, že zítra přijde hodně diváků a že odehrajeme pěkný zápas," řekla Krejčíková.
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