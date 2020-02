Krejčíková se Saisai Zheng si v Dubají zahrají o titul, ve finále vyzvou jedničky Strýcovou se Su-Wei Hsieh

Barbora Krejčíková, která normálně tvoří pár s krajankou Kateřinou Siniakovou, a Saisai Zheng spolu hrají druhý turnaj, před třemi lety v Římě vypadly ve čtvrtfinále.

Pátá nasazená dvojice si v Dubaji poradila s Alexou Guaračiovou a Alicjou Rosolskou, nebezpečným párem Caroline Garciaová, Sania Mirzaová, po dvou odvrácených s turnajovými trojkami Nicole Melicharovou a Yi-Fan Xu a v dnešním semifinále hladce přehrála dvakrát 6-2 americké duo Desirae Krawczyková, Alison Riskeová.

Češka a Číňanka měly od začátku navrch. V utkání odvrátily všechny tři brejkboly a v obou setech dokázaly soupeřkám dvakrát sebrat jejich servis.

"Hrály jsme chytře, dobře jsme na kurtu komunikovaly a v rozhodujících chvílích byly lepší," řekla Krejčíková.

