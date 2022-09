Krejčíková se Siniakovou dál útočí na kariérní Grand Slam. Na US Open suverénně prošly do osmifinále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se probojovaly do osmifinále čtyřhry na grandslamovém US Open. Třetí nasazený pár porazil rumunsko-americkou dvojici Ana Bogdanová, Sabrina Santamariaová dvakrát 6-2. V další fázi narazí na japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamová, Hao-Ching Chan.

Šestadvacetileté Češky nastoupily do utkání necelých čtyřiadvacet hodin poté, co absolvovaly úvodní kolo proti Rumunkám Monice Niculescuové a Eleně-Gabriele Ruseové. Možná únava na nich nebyla znát. Vyhrály úvodních pět her a celou první sadu získaly za 27 minut.

"Z naší strany to byl určitě lepší zápas. Hrály jsme aktivně a nedaly soupeřkám moc šancí. Důležité bylo, že jsme chytly začátek a pak je tlačily," řekla po utkání českým novinářům Siniaková.

Rodačka z Hradce Králové měla v předchozím duelu zdravotní problémy s kyčlí a několikrát se nechala na kurtu ošetřovat. Tentokrát ale odehrála duel bez komplikací. "Byla jsem trochu unavená, ale spíše tomu pomohlo jedno podklouznutí. To mě rozhodilo a pak jsem to cítila. Pomohla mi však fyzioterapeutka. Nad skrečí jsem neuvažovala. Tak hrozné to nebylo," řekla Siniaková.

Také ve druhém setu byly olympijské šampionky z Tokia při servisu stoprocentní a díky dalším dvěma brejkům dotáhly duel za necelou hodinu k postupu. Po vítězství na Australian Open a WImbledonu živí šanci na třetí grandslamový triumf v sezoně. Titul z US Open je poslední, který českému páru chybí do kompletní grandslamové sbírky.

Ve smíšené čtyřhře zahájila úspěšně turnaj Lucie Hradecká. Sedmatřicetiletá rodačka z Prahy vyřadila po boku Poláka Lukasze Kubota nasazené osmičky Matwého Middelkoopa a Demi Schuursovou z Nizozemska dvakrát 6-4.