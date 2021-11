Krejčíková se Siniakovou jako první česká dvojice vyhrály čtyřhru na Turnaji mistryň!

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v mexické Guadalajaře, kam se letošní vrchol sezony výjimečně přesunul z čínského Shenzhenu, vyhrály všech pět zápasů. Ve finále porazily 6-3 6-4 wimbledonské vítězky Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu a Elise Mertensovou z Belgie.



Úvodní set finále se nesl v duchu skvěle servírující Krejčíkové a na síti důrazné Siniakové, která přidala skvělé returny. Krejčíková v první sadě podávala třikrát a ztratila jen jeden fiftýn, a to kvůli dvojchybě. Češky vzaly podání Mertensové na 4-2, pak sice ztratila podání Siniaková, ale vzápětí po voleji Krejčíkové brejkly Su-Wei Hsieh. Krejčíková sadu doservírovala.



Druhý set rozhodly brejkem Mertensové na 2-0 a při svém podání byly pevné. První mečbol soupeřky odvrátily se štěstím při podání Mertensové. Zápas tak dokončila na podání Krejčíková. Za stavu 30-40 Češky odvrátily brejkbol a druhý mečbol už proměnily a byl ukázkou jejich síly - Krejčíková dala dobrý servis a Siniaková se na síti nemýlila.

5⃣th title for the 's this year!



The No.1 seeds @BKrejcikova and @K_Siniakova power through in straight-sets to claim the championship title #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/TAWskFZtDR