Krejčíková se Siniakovou na Australian Open vydřely postup do čtvrtfinále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková zahájily letošní sezonu triumfem v Shenzhenu, kde slavily pátý společný titul. V letošní neporazitelnosti zatím úspěšně pokračují na úvodním grandslamu sezony.

Na Australian Open musely i potřetí do rozhodující sady a opět kurt opouštěly jako vítězky. V dnešním osmifinále po více než dvouapůlhodinové bitvě zdolaly 7-5 3-6 7-5 nebezpečné Američanky Sofii Keninovou a Bethanii Mattekovou-Sandsovou, které na podzim ovládly prestižní turnaj v Pekingu.

Nasazené čtyřky v úvodním dějství promarnily náskok dvou brejků a potřebovaly dvě šance set dopodávat. V dalším průběhu byly lepší Američanky, ale Krejčíkové se Siniakovou se povedlo smazat manko brejku a srovnat na 4-4, v koncovce už byly lepší a vyhnuly se super tie-breaku rozhodující sady.

Czech mates!@B_Krejcikova/@K_Siniakova are through to the women's doubles quarterfinals after a 7-5 3-6 7-5 win over Kenin/Mattek-Sands.#AO2020 | #AusOpen | #DoublesDownUnder pic.twitter.com/sZQJIwlzUh