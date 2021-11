Krejčíková se Siniakovou prošly skupinou na Turnaji mistryň bez porážky

Letošní šampionky Roland Garros Krejčíková a Siniaková šly v obou setech první do brejku, ale v úvodní sadě přišla třikrát o servis Siniaková, naposledy po dvojchybě ve dvanácté hře. Druhý set dospěl do tie-breaku, který Češky ovládly poměrem 7:3. V rozhodujícím super tie-breaku vyhrály od stavu 4:4 tři míče v řadě a poslední dva body zajistila svým servisem Krejčíková.

"Soupeřky hrály výtečně, bylo to hodně náročné a jsem moc ráda, že jsme nakonec vyhrály," řekla Krejčíková na kurtu. "Ladí nám to, jsme dobré parťačky a jsem moc ráda, že mám Báru po svém boku. Bylo by skvělé získat trofej, ale ještě máme před sebou hodně práce a bude to těžké," dodala Siniaková směrem k deblovému poháru pojmenovaném po Martině Navrátilové.

Krejčíková a Siniaková hrají Masters v deblu potřetí v řadě a v semifinále jsou stejně jako při své premiéře v roce 2018, kdy nakonec prohrály v Singapuru až v boji o titul. Z Češek naposledy slavila triumf Andrea Sestini Hlaváčková s Maďarkou Tímeou Babosovou v roce 2017.