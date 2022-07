Krejčíková se Siniakovou si poprvé užily Centrální kurt a podruhé postoupily do finále Wimbledonu

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou přehrály čtvrtý nasazený pár Jelena Ostapenková a Ljudmila Kičenoková za hodinu a šestnáct minut. Přišly jen dvakrát o servis, naopak šestkrát prolomily podání soupeřek.

Češky sice nevstoupily do semifinále ideálně a prohrávaly 0-2, poté však získaly šest gamů za sebou. Také ve druhé sadě se Ostapenková s Kičenokovou držely jen úvodu. Od stavu 2-2 uhrály už jen šest míčků a nasazené dvojky využily hned první mečbol.

"Bylo to perfektní a příjemné, moc jsem si to užila. Byl to asi největší a nejvíc speciální zápas mé kariéry, zařadila bych ho i před všechny loňské singly. Vždy jsem si moc přála zahrát si aspoň jednou na tomto centrkurtu," řekla webu Tenisový svět Krejčíková, která při triumfu před čtyřmi lety hrála se Siniakovou na dvorci číslo 1.

Na Centrální kurt se Češky dostaly díky zrušení semifinálového zápasu mezi Rafaelem Nadalem a Nickem Kyrgiosem. Španělský rekordman s 22 grandslamovými tituly má poraněné břišní svaly. "Před zápasem jsme si tak mohly vychutnat celý ten proces, jak jdeme ze šatny uličkami mezi členy klubu, pak scházíme dolů, čekáme a všude jsou vitríny s poháry. Je nádherné to zažít," doplnila Krejčíková.

"Kurt je krásný, změna rozpisu pro nás byla moc příjemná. Myslím, že jsme dnes hrály dobře. Mám obrovskou radost, že máme šanci zahrát si znovu finále a bojovat o titul," podotkla Siniaková.

Nejlepší deblový pár loňského roku ztratil letos ve Wimbledonu v dosavadních pěti zápasech jen jeden set. Finále odehraje v neděli opět na Centrálním kurtu. "Dlouho mi to utíkalo, takže jsem ráda, že jsme se na centr konečně dostaly a zahrály jsme velmi dobře. A zahrajeme si na něm ještě jednou!" dodala s úsměvem Krejčíková.

Wimbledonské vítězky z roku 2018 Krejčíková se Siniakovou postoupily do finále grandslamu ve čtyřhře žen pošesté v kariéře a podruhé v této sezoně. Na začátku roku triumfovaly na Australian Open, zbývající dvě grandslamové trofeje vybojovaly na Roland Garros v letech 2018 a 2021.

O pátý grandslamový triumf si zahrají proti Elise Mertensové a Shuai Zhang. Nejvýše nasazený belgicko-čínský pár v druhém semifinále porazil 6-2 3-6 6-3 Američanky Danielle Collinsovou s Desirae Krawczykovou, která včera triumfovala v mixu, a letos vyhrál i osmý společný zápas.

Do finále dívčího turnaje se naopak nedostala osmnáctiletá Linda Klimovičová, která nestačila na Maďarku Lucu Udvardyovou a prohrála 3-6 6-3 0-6. Udvardyová už ve včerejším čtvrtfinále vyřadila i jinou Češku Nikolu Bartůňkovou.