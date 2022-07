Krejčíková se Siniakovou si zahrají o druhý wimbledonský titul

Wimbledonské vítězky z roku 2018 Krejčíková se Siniakovou přehrály čtvrtý nasazený pár za hodinu a šestnáct minut. Přišly jen dvakrát o servis, naopak šestkrát prolomily podání soupeřek. Do finále grandslamu se probojovaly podruhé v této sezoně, na začátku roku triumfovaly na Australian Open.

Češky sice nevstoupily do semifinále ideálně a prohrávaly 0-2, poté však získaly šest gamů za sebou. Také ve druhé sadě se Ostapenková s Kičenokovou držely jen úvodu. Od stavu 2-2 uhrály už jen šest míčků a nasazené dvojky využily hned první mečbol.

