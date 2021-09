Krejčíková se Siniakovou ve čtyřhře US Open vypadly hned v prvním kole

US OPEN - Nasazené dvojky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou na US Open skončily hned v prvním kole. Jedny z největších favoritek utrpěly šokující porážku 3-6 4-6 s dvojicí Magda Linetteová, Bernarda Peraová.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou letos ovládly generálku v Melbourne, Madrid, grandslamové French Open a nedávné olympijské hry v Tokiu. Na právě probíhajícím US Open patřily k největším favoritkám, nasazené dvojky však v prvním kole utrpěly šokující porážku 3-6 4-6 s polsko-americkou dvojicí Magda Linetteová, Bernarda Peraová.

Favorizované Češky svým soupeřkám ani jednou nesebraly podání, samy v každém setu jednou zaváhaly a vstup do turnaje nezvládly poprvé od předloňského French Open. V New Yorku spolu startovaly potřetí, před pěti lety se dostaly do čtvrtfinále a o dva roky později ještě o kolo dále.

Krejčíková bude zítra v singlu bojovat o postup do osmifinále, na Grandstandu se utká s lucky loserem Kamillou Rachimovovou z Ruska. Siniaková dnes prohrála druhé kolo s řeckou jedničkou Marií Sakkariovou.