Krejčíková se Siniakovou vyhrály čtvrtý grandslam v řadě! Titul obhájily poprvé

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou po loňské životní sezoně, kterou zakončily se zápasovou bilancí 27-4 a už potřetí byly vyhlášeny Deblovým párem roku podle WTA i ITF, pokračují ve společné dominanci i v roce 2023.



Na Australian Open po úvodní třísetové výhře ztratily v následujících pěti zápasech dohromady již jen 24 gamů. Dnes přehrály 6-4 6-3 Japonky Šúko Aojamaovou s Enou Šibaharovou a svou parádní bilanci ve finále grandslamů vylepšily na 7-1.



Nejvýše nasazené Češky vstoupily do obou setů prvního vzájemného souboje brejkem. I když ve druhé sadě o náskok po ztrátě servisu nejlepší z hráček na kurtu Siniakové přišly a prohrávaly 2-3, náznak nadechnutí Japonek k obratu rázně utnuly. Bleskově získaly čtyři gamy v řadě a po hodině a půl mohly začít jásat. Fanouškům dnes nabídly 33 winnerů a dopustily se jen 10 nevynucených chyb.



Poté, co loni ovládly tři akce 'velké čtyřky' a na Roland Garros chyběly kvůli pozitivními testu Krejčíkové na Covid-19, vyhrály na grandslamech už 24 zápasů v řadě a čtvrtým triumfem po sobě se zařadily mezi tenisové legendy.



27letá Krejčíková s o půl roku mladší Siniakovou hrály na Australian Open šestým rokem po sobě a opět svůj výsledek dokázaly o něco vylepšit. Po osmifinále 2018, čtvrtfinále 2019, semifinále 2020, finále 2021 a triumfu 2022 letos vůbec poprvé obhájily společný titul z předchozí sezony.



České tenistky mají nyní ve sbírce 14 společných titulů včetně olympijského zlata, trofeje z Turnaje mistryň a sedmi pohárů pro vítězky grandslamu ve čtyřhře žen (French Open 2018, Wimbledon 2018, French Open 2021, Australian Open 2022, Wimbledon 2022, US Open 2022 a Australian Open 2023).



Vyhrát čtyřhru žen na čtyřech grandslamech v řadě, na nichž startovaly, dokázaly jako teprve čtvrtá dvojice v Open éře. Vyrovnaly se sestrám Sereně a Venus Williamsovým (4) a zařadily se za Nataša Zverevová s Gigi Fernándezovou (6) a legendární duo Martina Navrátilová s Pam Shriverovou (8).



V Open éře jsou pouze čtyři dvojice, které vyhrály více grandslamů v deblu žen: Virginie Ruanová Pascualová s Paulou Suárezovou (8), Serena s Venus Williamsovou (14), Nataša Zverevová s Gigi Fernándezovou (14) a Martina Navrátilová s Pam Shriverovou (20).



Ve více než stoleté historii grandslamů se dotáhly na osmé nejúspěšnější Rosemary Casalsovou s legendární Billie Jean Kingovou, které na přelomu amatérské a profesionální Open éry (1967 až 1974) získaly 7 titulů.



Už potřetí do finále jednoho grandslamu postoupili poprvé v kariéře, celkovou bilanci v nich mají 6-1. Jedinou porážku utrpěly předloni právě v Melbourne.



Loni vyhrály Australian Open jako teprve druhý ryze český pár po Janě Novotné a Heleně Sukové (1990) a o sedm měsíců později na US Open zkompletovaly kariérní grandslam.



Krejčíková má ve sbírce i grandslamové trofeje ze dvouhry (French Open 2021) a smíšené čtyřhry (Australian Open 2019, 2020, 2021).



Aojamaová se Šibaharovou spolu hrály poprvé po 12 měsících a hned si zahrály první společné finále grandslamu. 35letá vítězka 17 turnajů WTA ve čtyřhře Aojamaová byla je ve finále grandslamu vůbec poprvé v kariéře, 24letá Šibaharová, jež získala všech 8 titulů právě s Aojamaovou, si v něm zahrála už loni ve smíšené čtyřhře na Roland Garros a společně s Nizozemcem Wesleym Koolhofem slavila triumf.



Sympatické japonské tenistky hrály finále podesáté v kariéře a dnes utrpěly první porážky po předchozí sérii osmi vítězství. Nejcennější trofej získaly na podniku WTA 1000 v Miami 2021.