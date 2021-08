Krejčíková se Siniakovou zlato 'poslaly' do nebe jako poděkování svým trenérkám a mentorkám

"Je to smutné. Kdyby tady Jana byla, určitě by to bylo veselejší," řekla novinářům Krejčíková, jež se učila od wimbledonské vítězky Novotné. "Hrozně bych si přála, aby tu byla," uvedla Siniaková, kterou z pozice kondiční trenérky cepovala bývalá atletka Fuchsová.

Novotná i Fuchsová podlehly rakovině. Bývalá světová dvojka Novotná před čtyřmi lety v 49 letech, Fuchsová zemřela letos v březnu ve věku 55 let. "Myslím, že tam teď nahoře obě jsou, drží se za ramena a fandí nám. Dávají na nás pozor společně," řekla dojatá Krejčíková. "Určitě nás sledují a jsou na nás pyšné," přikývla Siniaková.

Pro Krejčíkovou i Siniakovou obě hodně znamenaly nejen po trenérské stránce, ale i lidsky. "Bez nich bychom tu nestály. Jsem moc ráda, že jsem si určitou cestu s ní prošla," uvedla Siniaková a Krejčíková přidala: "Děkujeme, jak nás všechno naučily. Kolik času nám věnovaly a připravily nás na tyhle okamžiky. Na to nezapomeneme nikdy. Budeme jim vděčné až do smrti."

Krejčíková zlatou medailí překonala Novotnou, která na hrách v Atlantě 1996 získala bronz ve dvouhře a ze čtyřhry má dvě stříbra v páru s Helenou Sukovou. "Věděla jsem, že Jana má medaile, ale olympiádu jsme neřešily. Ani jedna jsme si nemyslely, že se sem dostanu. K olympiádě jsme se nedostaly a mrzí mě to, ráda bych si poslechla nějaké její storky," řekla Krejčíková.

Někdejší atletka Fuchsová startovala na olympiádě dvakrát a v Sydney v roce 2000 doběhla na osmistovce v osobním rekordu pátá. "Bylo krásné si o hrách povídat," vzpomínala Siniaková.