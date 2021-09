Krejčíková si poprvé zahraje dvouhru na Turnaji mistryň! V Guadalajaře se představí i v deblu se Siniakovou

Jména prvních kvalifikovaných hráček dnes oznámila WTA. Jisté místo už má světová jednička a poslední vítězka Turnaje mistryň Ashleigh Bartyová z Austrálie. Kromě Krejčíkové má premiérový start ve dvouhře zajištěn také aktuální světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska.

Ve čtyřhře se Krejčíková se Siniakovou představí na Turnaji mistryň potřetí za sebou. Nejlepšího výsledku dosáhly v roce 2018, kdy došly do finále. Spolu s nimi už má jisté místo i japonský pár Šuko Aojamaová a Ena Šibaharaová.

Blízko zisku jistoty startu na Turnaji mistryň je aktuálně čtvrtá Karolína Plíšková. Další čtyři pozice momentálně drží Polka Iga Šwiateková, Řekyně Maria Sakkariová, Japonka Naomi Ósakaová a Španělka Garbiñe Muguruzaová.

Heading to Guadalajara



Our top 8 singles and doubles players will compete for year-end glory at the Akron WTA Finals, taking place November 10-17th in Mexico! pic.twitter.com/d5kYm6Fr1x