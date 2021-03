Krejčíková v Dubaji pokračuje bez ztráty setu, ve čtvrtfinále smetla Potapovovou

Barbora Krejčíková vždy patřila k nejlepším deblistkám na okruhu, ale ve dvouhře se pořádně a hlavně pravidelně začala prosazovat až po senzačním loňském osmifinále na grandslamovém French Open, jímž si zajistila debut v elitní stovce žebříčku WTA. Od té doby si čtvrtfinále zahrála už počtvrté, v letošní sezoně podruhé.

V Dubaji zatím bez ztráty setu kosí jednu soupeřku za druhou. Po velmi cenném skalpu nasazené Marie Sakkariové vyřadila grandslamové šampionky a bývalé hráčky Top 10 Jelenu Ostapenkovou a Světlanu Kuzněcovovou a dnes za pouhých 62 minut smetla 6-0 6-2 chybující Anastasii Potapovovou, která si stejně jako 25letá rodačka z Brna zahrála své největší čtvrtfinále v kariéře.

Krejčíková si i přes mizernou úspěšnost trefených prvních servisů (43%) své podání suverénně hájila, jediné zaváhání přišlo za stavu 2-1 ve druhé sadě, kdy soupeřce nabídla jediný brejkbol. Na ztrátu servisu však zareagovala rebrejkem a získala i následující tři hry.

