Krejčíková v Dubaji vyřadila i Pegulaovou! Ve finále se pokusí zastavit Šwiatekovou

Barbora Krejčíková v roce 2023 ani jednou neporazila hráčku Top 30 a nezahrála si jediné čtvrtfinále. V Dubaji se však rozehrála výhrou nad Irinou Beguovou a odrazila se k cenným skalpům: Darji Kasatkinové (8. v WTA), Petry Kvitové (15.) Aryny Sabalenkové (2.) a Jessicy Pegulaové (3.).



Den po vítězství nad letos neporaženou vítězkou Australian Open Sabalenkovou si vyšlápla i na další elitní hráčku Pegulaovou. O necelé dva roky starší Američanku v den jejích 29. narozeniny porazila 6-1 5-7 6-0 a oplatila jí měsíc starou porážku z melbournského osmifinále.



Svěřenkyně Aleše Kartuse měla proti Pegulaové výborný úvod. Od stavu 1-1 vyhrála pět her po sobě a po 29 minutách hry se ujala vedení 1-0 na sety. Ve druhé sadě pak po odvrácení dvou setbolů vyrovnala z 3-5 na 5-5, ale třetímu dějství se nevyhnula.



Nicméně příliš mrzet jí to nemuselo. V rozhodujícím setu Krejčíková ztratila jen sedm fiftýnů a pošestnácté v kariéře a poprvé od loňského US Open soupeřce na turnaji WTA nadělila kanára. První mečbol proměnila přímým bodem z podání.



"I když jsem druhý set prohrála, cítila jsem se dobře. Pořád jsem si myslela, že mám velkou šanci. Tlačila jsem se do svých úderů a jen se snažila hrát svůj nejlepší tenis. Jessica je skvělá hráčka a jsem opravdu šťastná, že jsem ji porazila," radovala se 27letá rodačka z Ivančic, jež soupeřku přestřílela na vítězné údery výrazně 31-11.

Hráčku Top 10 porazila podesáté v kariéře, z toho už potřetí právě v Dubaji. Přitom až dosud nikdy na žádném turnaji nevyřadila víc jak jednu hráčku elitní desítky.



A v sobotu může přidat může další výhru, neboť vyzve světovou jedničku Igu Šwiatekovou a během tří dní tak narazí na všechny tři nejlepší hráčky současnosti. S rozjetou Polkou ve vzájemné bilanci prohrává 1-2, v posledním duelu loni na podzim ve finále domácího halového turnaje WTA 500 v Ostravě tehdy 10 zápasů neporaženou soupeřku přetlačila ve více než tříhodinové bitvě a slavila životní skalp.



"Vždy je příjemné hrát proti nejlepším na světě. A ona je právě teď ta úplně nejlepší. Byla nejlepší minulou sezonu a teď zase hraje skvělý tenis. Těším se, že si proti ní zahraju a uvidím, na jaké úrovni teď moje hra je. Myslím, že to bude skvělé finále," řekla Krejčíková.



V celkově 9. finále bude vítězka Roland Garros 2021 usilovat o 6. titul a první z akce kategorie WTA 1000. Premiérově je podruhé ve finále jednoho turnaje, předloni ve Spojených arabských emirátech nestačila na Španělku Garbiňe Muguruzaovou.







21letá Šwiateková od Australian Open vyhrála všech 6 zápasů i 12 setů. Ztratila v nich dohromady jen 14 gamů, z toho 6 v dnešním semifinále s Cori Gauffovou.



V repríze finále loňského French Open s o tři roky mladší Američankou si polská tenistka poradila 6-4 6-2 a vyhrála i šestý vzájemný souboj bez ztráty setu.



"Coco je skvělá hráčka a já věděla, že to bude těžké. Obzvlášť po loňském roce, kdy jsme spolu hráli pětkrát. Nikdy totiž nevíte, jestli přijde s něčím novým," řekla rodačka z Varšavy.



Trojnásobná grandslamová vítězka Šwiateková postoupila do 15. finále, v nichž má skvělou bilanci 12-2. Jednu ze dvou porážek jí připravila její příští soupeřka Krejčíková.