Krejčíková v Hongkongu skončila ve čtvrtfinále

Barbora Krejčíková loni vyhrála čtyři antukové turnaje ITF po sobě, ale také bojovala se zdravotními problémy. Kvůli nemoci se jí nepovedlo Roland Garros a měsíc nehrála, na konci srpna si pak v kvalifikaci US Open vážně poranila pravé chodidlo a byla ráda, že na závěr sezony stihla alespoň Turnaj mistryň ve čtyřhře.



Do sezony 2020 vstoupila čtyřiadvacetiletá Češka jako 131. hráčka světa a před kvalifikacemi větších turnajů ještě ladila formu, neboť od srpna odehrála jen jeden singlový zápas. Jako jedna z mála hráček druhé světové stovky startovala na turnaji ITF s dotací 25.000 dolarů v Hongkongu, kde už přes půl roku probíhají protivládní prostesty.



V prvních dvou kolech třetí nasazená Češka vyhrála dva třísetové zápasy, ve čtvrtfinále už ovšem neuspěla. S 251. hráčkou světa Harmony Tanovou z Francie prohrála snadno 3-6 2-6, když o dva roky mladší soupeřce nedokázala ani jednou vzít podání.



Krejčíková tak v Hongkongu skončila ve stejné fázi turnaje jako při svém jediném předchozím startu v roce 2017. Nyní by třináctou deblistku světa měla čekat kvalifikace podniku WTA International v Shenzhenu, z Číny se pak přesune do Melboune na kvalifikaci Australian Open.



Bez ztráty setu do semifinále v Hongkongu postoupily obě nejvýše nasazené hráčky a členky Top 100 - domácí Lin Zhu i Kazaška Zarina Dijasová, která dokonce i své třetí soupeřce nadělila kanára. Kvarteto semifinalistek doplňuje turnajová čtyřka Sachia Vickeryová ze Spojených států amerických.

• ITF W25 HONGKONG •

tv. povrch, 25.000 dolarů

páteční výsledky (03. 01. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Tanová (Fr.) - Krejčíková (ČR) 6-3 6-2 Lin Zhu (1-Čína) - Janiová (6-Maď.) 6-2 7-5 Dijasová (2-Kaz.) - Gorgodzeová (7-Gruz.) 6-0 7-6(2) Vickeryová (4-USA) - Xiaodi You (Čína) 1-6 6-1 6-1