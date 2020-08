Krejčíková v Praze potrápila Halepovou, ale vyřadit ji nedokázala

Barbora Krejčíková se se Simonou Halepovou poprvé před čtyřmi lety v Bukurešti, kde favorizované Rumunce podlehla 6-3 1-6 1-6. Ještě blíže byla skalpu aktuální světové dvojky a dvojnásobné grandslamové šampionky dnes na domácí antuce v Praze, ale ani na druhý pokus ji zdolat nedokázala.

24letá Krejčíková, která je 118. v pořadí dvouhry a do soutěže se dostala díky divoké kartě, odehrála dva výtečné sety. Zezačátku byla z nervozity trošku v křeči, ale postupně se uvolnila a od stavu 1-2 získala čtyři gamy v řadě a první set už nepustila.

Ve druhém setu šla do brejku na 1-0, ale favoritka se pomalu dostávala do tempa a otočila na 2-5. První dva setboly Krejčíková odvrátila a vyrovnala na 5-5, ale za stavu 5-6 si neudržela servis a o druhou sadu přišla. Ve třetí šla znovu první do breku a za stavu 2:0 měla další brejkbol, jenže neuspěla a následně ztratila šest her v řadě.

"Hodnotím to pozitivně, ne každý den si zahraju se Simonou. Co jsem chtěla, to jsem splnila a byla tam co nejdéle," řekla Krejčíková po utkání dlouhém dvě hodny a sedm minut.

"Trápila jsem se víc sama se sebou než se Simonou. Ze začátku jsem byla strašně nervózní a zbytečně jsem si to akorát zkazila sama. Moje hloupost."

Halepová výkon soupeřky ocenila. "Hrála výborně a bylo těžké najít rytmus. Snažila jsem se přestat kazit, což se mi povedlo ke konci, kdy už jsem hrála lépe," řekla Rumunka, které i kvůli problémům s ramenem nešel dobře servis. Nechala si ošetřovat šíji a rameno před třetím setem a několikrát i během něj.

"Servis teď není nejlepší, ale pracuju na tom, aby se to zlepšilo. Fyzioterapeutka mi pomohla a ke konci už se mi podávalo líp," řekla.