Krejčíková v Tallinnu nedala šanci ani rozjeté Haddadové Maiaové a je poprvé od ledna v semifinále

Barbora Krejčíková ještě v lednu navazovala na fenomenální loňskou sezonu, když v Sydney sahala po svém čtvrtém triumfu a prošla do čtvrtfinále Australian Open. Od konce února však tři měsíce kvůli zranění lokte nehrála a v Tallinnu dosáhla na teprve třetí vítěznou sérii a druhou čtvrtfinálovou účast po zdravotní pauze.

Šampionka loňského French Open se v estonské hale neskutečně rozjela. Šestadvacetiletá Češka nepovolila set čtvrtfinalistce posledních dvou grandslamů Ajle Tomljanovicové, Martě Kosťukové, se kterou prohrála oba předchozí souboje, ani Beatriz Haddadové Maiaové. Nasazenou trojku a světovou patnáctku přehrála 6-3 6-4.

V úvodním dějství naprosto dominovala, na podání ztratila pouhé dva fiftýny a svou brazilskou vrstevnici dvakrát brejkla. Ve druhé sadě už měla s přemožitelkou Lindy Noskové mnohem více práce, vítězce dvou letošních turnajů WTA a finalistce "tisícovky" v Torontu však nedovolila potvrdit brejk z páté hry a v závěrečném gamu předvedla parádní otočku z 0-40 na returnu.

Bývalá světová dvojka absolvuje své teprve druhé letošní semifinále a bude útočit na své sedmé kariérní finále, premiérové v hale. Její soupeřkou bude Belinda Bencicová, na Švýcarku nestačila předloni v Billie Jean King Cupu ani loni na olympijských hrách v Tokiu. Nasazená dvojka Bencicová si ve čtvrtfinále poradila snadno 6-4 6-1 s Donnou Vekičovou, ačkoli třikrát ztratila vlastní podání, a má na dosah své třetí letošní a celkově 16. finále.

