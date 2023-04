Krejčíková ve Stuttgartu dorazila Samsonovovou kanárem. Už počtvrté v řadě ji čeká Sabalenková

Barbora Krejčíková si o víkendu na antuce v Turecku proti Ukrajinkám připsala první singlovou výhru v Billie Jean King Cupu a byť v sobotu nedokázala přidat postupový bod, o tři dny později suverénně zvládla vstup do antukového turnaje v halových podmínkách ve Stuttgartu.



27letá rodačka z Ivančic se na podniku WTA 500 představila poprvé a svou premiéru si osladila jednoznačným vítězstvím. V duelu hráček druhé světové desítky smetla Ljudmilu Samsonovovou 6-2 6-0 a oplatila jí únorovou porážku z Abú Zabí.



Světová dvanáctka Krejčíková nabídla o tři roky mladší soupeřce, která nemá antuku příliš v oblibě, sedm brejkbolů. Všechny ale dokázala odvrátit, udělala výrazně méně chyb (16-27) a po 83 minutách hry hladce zvítězila.



"Dnes jsem rozhodně spokojená s tím, jak jsem hrála. Je to příjemné hrát na tomto krásném turnaji," pochvalovala si vítězka předloňského French Open, které k vítězství stačilo trefit pouhých 9 winnerů.



Ve druhém kole Krejčíková narazí již na čtvrtém turnaji po sobě na světovou dvojku a finalistku posledních dvou ročníků Arynu Sabalenkovou (h2h 1-4), kterou porazila cestou za triumfem v Dubaji, ale prohrála s ní v Indian Wells i v Miami. Sabalenkovou na antuce čeká první zápas od loňského Roland Garros.



"Tohle je velmi těžký turnaj, na kterém hrají jen Top hráčky. Není tedy překvapením, že na taková jména narážíte hned v prvních kolech. Je to pro mě velká výzva. S Arynou jsem letos už třikrát hrála a ve vzájemné bilanci prohrávám, ale na antuce jsme spolu ještě nehrály. Bude to zajímavé," dodala Krejčíková.



Druhá česká zástupkyně Karolína Plíšková, vítězka turnaje z roku 2018, do turnaje vstoupí ve středu zápasem proti Řekyni Marii Sakkariové (h2h 3-3), která ji už několikrát zklamala nesportovním chováním.



Domácí Tatjana Mariaová dnes udolala 6-2 4-6 7-6 švýcarskou kvalifikantku Ylenu In-Albonovou a svou neporazitelnost protáhla na 7 utkání. O čtvrtfinále si 35letá Němka zahraje se čtvrtou nasazenou Francouzkou Caroline Garciaovou (h2h 0-2).



Největší favoritkou je světová jednička a obhájkyně titulu Iga Šwiateková. Polka do soutěže vstoupí ve druhém kole zápasem proti Číňance Qinwen Zheng.

• WTA 500 STUTTGART •

Německo, antuka / hala, 780.637 eur

úterní výsledky (18. 04. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Krejčíková (ČR) - Samsonovová (-) 6-2 6-1 Badosaová (Šp.) - Kasatkinová (7) 6-1 6-1 Haddadová Maiaová (Braz.) - Trevisanová (It.) 7-5 1-1 skreč T. Potapovová (-) - Martičová (Chorv.) 6-3 3-6 7-6(4) Mariaová (Něm.) - In-Albonová (Švýc.) 6-2 4-6 7-6(4) Ostapenková (Lot.) - Raducanuová (Brit.) 6-2 6-1