Krejčíková vyhrála 15. zápas v řadě a při debutu ve Wimbledonu je v osmifinále!

Barbora Krejčíková se dál veze na obrovské vítězné vlně. Po triumfech na antukách ve Štrasburku, kde slavila první trofej na okruhu WTA, a na Roland Garros, na kterém triumfovala senzačně ve dvouhře i ve čtyřhře, se jí daří i na trávě.



Ve Wimbledonu, kde hraje hlavní soutěž poprvé v kariéře, přešla i už přes tři soupeřky a svou neporazitelnost protáhla již na 15 utkání. Po dánské teenagerce Clare Tausonové a německé třicátnici Andree Petkovicové dnes zvládla třísetový souboj s Lotyškou Anastasií Sevastovovou.



Krejčíková vydřela postup přes Sevastovovou za dvě a půl hodiny. Turnajová čtrnáctka v prvním setu třikrát smazala brejk soupeřky a tie-break získala 7-1. Ve druhém setu ztratila jako jediná podání v šesté hře a před třetím se došla do šatny převléknout.

Statistiky zápasu

Sevastovová - Krejčíková 4 esa 4 7 dvojchyby 5 65 %

1. podání 'in' 58 %

74 %

úsp. 1. podání 71 %

38 %

úsp. 2. podání 49 %

27 winnery 44 31 nevyn. chyby 57 13/18 hra na síti 35/44 4/11 brejkboly 4/9 108 celkem bodů 110 čas: 2:31

V rozhodující sadě si obě hráčky držely jistě servis. Krejčíková se za stavu 6-5 dostala při podání Lotyšky do vedení 40-15. Při prvním mečbolu poslala míč do autu, ale při druhém naběhla po kratším úderu soupeřky k síti a Sevastovová napálila míč do pásky.



"Jak padl mečbol, byla jsem nadšená," řekla Krejčíková, jež bojovala se soupeřkou a zároveň s vlastním tělem. "Není to spojené s ničím v turnaji, ale s tím, co se u holek každý měsíc děje. S tím se nedá bojovat, člověk to musí nějak přežít. Nejraději bych se viděla v posteli, ležela bych a nic bych nedělala. Bylo to strašně náročný a jsem hodně vyčerpaná."



Krejčíková je v osmifinále grandslamu potřetí v kariéře. Poprvé si ho zahrála loni na podzim na Roland Garros, které letos na jaře senzačně vyhrála.



O druhé grandslamové čtvrtfinále si v souboji dvou vítězek French Open zahraje s Ashleigh Bartyovou, proti které absolvuje premiérový zápas se světovou jedničkou. S hráčkami Top 10 má bilanci 2-4, obě výhry slavila letos na antuce proti Sofii Keninové a Elině Svitolinové.

Statistiky zápasu

Bartyová - Siniaková 8 esa 3 0 dvojchyby 5 62 %

1. podání 'in' 56 %

67 %

úsp. 1. podání 68 %

57 %

úsp. 2. podání 38 %

26 winnery 21 23 nevyn. chyby 23 13/18 hra na síti 15/23 4/13 brejkboly 2/7 82 celkem bodů 68 čas: 1:37

Bartyová dnes potvrdila roli favoritky proti deblové partnerce Krejčíkové Kateřině Siniakové, kterou ve večerním duelu na Centrálním kurtu porazila 6-3 7-5.



Siniaková dnes marně usilovala o první wimbledonské a zároveň o vyrovnání svého nejlepšího grandslamového výsledku. V prvním setu měla ve dvou gamech šanci na brejk, ale nevyužila je a vinou ztráty servisu v šesté hře dějství ztratila.



Ve druhé sadě Siniaková prohrávala už 0-3 s mankem dvou brejků, ale nevzdala se a také díky úspěšným výzvám jestřábího oka a odvrácení mečbolu vyrovnala na 5-5. Víc ale zdramatizovat prestižní souboj nedokázala.





Mezi šestnáctkou nejlepších jsou tak celkem tři Češky. Včera se do osmifinále dostala Karolína Plíšková, dnes odpoledne ve 3. kole uspěla Karolína Muchová proti Anastasii Pavljučenkovové.