Krejčíková vyřadila Pironkovovou a je poprvé v osmifinále grandslamu! Siniaková nepřekvapila

Barbora Krejčíková hrála hlavní soutěž grandslamu dosud jen dvakrát a jedinou výhru si připsala letos v Melbourne. Nyní na Roland Garros však dokázala vyřadit už tři soupeřky.



Po Srbce Nině Stojanovičové a krajance Barboře Strýcové dnes v premiéře ve 3. kole grandslamu porazila i Cvetanu Piornkovovou, jež se po mateřské pauze vrací v dobré formě.



Čtyřiadvacetiletá Krejčíková zdolala o devět let starší Bulharku až po 2 hodinách a 38 minutách boje 5-7 6-4 6-3. Obě tenistky zahrály 38 vítězných úderů, Češka udělala o jednu nevynucenou chybu méně (38-39).



Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková sice ztratila po hodině první set, ale trpělivou hrou dokázala zápas otočit. Třetí set rozhodla brejkem hned v první hře, duel ukončila při podání soupeřky.



"Byl to velmi těžký zápas. Podmínky byly zase náročné, ale užívala jsem si, že hraju poprvé třetí kolo na grandslamu ve dvouhře a bojovala o každý míč. Nakonec jsem měla štěstí, vyhrála jsem a jsem nadšená," řekla Krejčíková novinářům.



114. hráčka světa Krejčíková nebude bez šance ani v boji o čtvrtfinále. Její další soupeřkou totiž bude 131. hráčka světa Nadia Podoroská. Třiadvacetiletá Argentinka hraje na grandslamu teprve podruhé v kariéře. Před turnajem na kontě neměla ani jedno vítězství.



V Paříži však Podoroská prošla kvalifikací a do 4. kola se prodrala přes Lucemburčanku Greetju Minnenovou, Kazašku Julii Putincevovou a Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou, kterou dnes přehrála 6-3 6-2.



Siniaková nestačila na Bertensovou

Kateřina Siniaková si třetí rok po sobě zahrála ve 3. kole French Open, obhájit loňské osmifinále ale nedokázala. V boji o něj 24letá Češka prohrála hladce dvakrát 2-6 s pátou nasazenou Nizozemkou Kiki Bertensovou, jež se v pohodě zotavila po středečním vyčerpávajícím tříhodinovém maratónu proti Erraniové.



Utkání bylo přesunuto na centrkurt a mělo jasný průběh. Siniaková sice začala brejkem podání favoritky, ale víckrát už soupeřku o servis nepřipravila. Sama přišla o podání šestkrát, udělala 26 chyb a odešla poražena za 58 minut.



"Nešlo mi vůbec nic. Začátek vypadal slibně, ale vůbec mi to nesedlo. Hrozně moc jsem kazila, nedokázala jsem Kiki dostat do žádných problémů," uznala Siniaková.

• FRENCH OPEN 2020 •

Paříž, Francie, antuka, 38.000.000 eur

páteční výsledky (02. 10. 2020) • Dvouhra žen - 3. kolo • Krejčíková (ČR) - Pironkovová (Bulh.) 5-7 6-4 6-3 Bertensová (5-Niz.) - Siniaková (ČR) 6-2 6-2 Halepová (1-Rum.) - Anisimovová (25-USA) 6-0 6-1 Svitolinová (3-Ukr.) - Alexandrovová (27-Rus.) 6-4 7-5 Garciaová (Fr.) - Mertensová (16-Belg.) 1-6 6-4 7-5 Trevisanová (It.) - Sakkariová (20-Řec.) 1-6 7-6(6) 6-3 Šwiateková (Pol.) - Bouchardová (Kan.) 6-3 6-2 Podoroská (Arg.) - Schmiedlová (SR) 6-3 6-2