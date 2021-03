Krejčíková začala vítězně i při premiéře v Miami, Bouzková nečekaně vypadla

Barbora Krejčíková si před deseti dny v Dubaji zahrála své druhé a dosud největší finále na okruhu WTA a dnes svou formu potvrdila také ve svém premiérovém vystoupení v hlavní soutěži prestižního turnaji WTA 1000 v Miami.



25letá Češka si ve svém prvním zápase v roli hráčky Top 50 poradila 6-1 3-6 6-3 s o tři roky mladší Ruskou Annou Blinkovovou a na všech 14 turnajích od loňského restartu sezony tak zvládla vstup do soutěže.



Krejčíková získala prvních pět her zápasu a za stavu 6-1, 1-0 a 40-0 měla tři brejkboly. V tu chvíli však ruská soupeřka začala hrát vabank a vrátila se do hry. Navíc česká tenistka za stavu 3-4 poprvé ztratila podání a set už nezachránila. Třetí dějství už ale měla znovu pod kontrolou, pohlídala si všechny své servisy a postoupila do 2. kola.



V něm 39. hráčka světa vyzve vítězku loňského Roland Garros a šestnáctou hráčku světa Igu Šwiatekovou. S devatenáctiletou Polkou se střetne poprvé.

Through in three @BKrejcikova sets an enticing Round 2 clash with Swiatek! #MiamiOpen pic.twitter.com/MZ241armgw — wta (@WTA) March 23, 2021



Marie Bouzková si v únoru zahrála finále v Melbourne a před dvěma týdny byla v semifinále v Guadalajaře. Minulý týden však nenastoupila k zápasu 1. kola v Monterrey a dnes v Miami překvapivě nezvládla své úvodní vystoupení proti Arantxe Rusové.



22letá Češka přitom začala výborně a za stavu 2-0 měla brejkbol. Ale nevyužila ho, čtyřikrát po sobě neudržela servis a rázem prohrávala 3-6 a 0-2. Do hry se už vrátit nedokázala. Naopak ještě jednou neudržela podání a vinou spousty nevynucených chyb po 81 minutách hry Nizozemce podlehla 3-6 2-6.



Kristýnu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou a Terezu Martincovou, která dnes prošla kvalifikací, čeká první kolo ve středu. Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová mají jako nasazené volný postup do 2. kola.